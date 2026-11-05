El maestro vallisoletano Víctor Pérez Acebes logra el cuarto puesto en los I Premios NeuroEduca

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maestro de Pedagogía Terapéutica y divulgador educativo vallisoletano Víctor Pérez Acebes ha obtenido el cuarto puesto en los I Premios NeuroEduca 2026, en la categoría de Neurodivulgación y Ética en TIC y RRSS, modalidad individual. La distinción ha puesto en valor su labor de difusión sobre educación inclusiva y atención a la diversidad a través de las redes sociales.

A través de su iniciativa en la red social Instagram, '@maestrovictorpt', el docente comparte reflexiones y recursos dirigidos al profesorado, a las familias y a la sociedad en general con el objetivo de fomentar una mirada respetuosa hacia las diferentes necesidades de aprendizaje y promover un entorno educativo más justo e inclusivo.

El galardonado asegura que este reconocimiento representa una motivación para continuar acercando la educación inclusiva a las aulas y a los hogares, al tiempo que ha subrayado su convicción de que los entornos digitales constituyen un espacio idóneo para aprender, reflexionar y transformar la educación.

El acto de entrega de los galardones ha quedado fijado para el próximo viernes 13 de noviembre en el recinto ferial de IFEMA Madrid, en el marco de la feria SIMO EDUCACIÓN y como clausura del I Congreso Internacional NeuroEduca. A dicha cita no podrá asistir de forma presencial Pérez Acebes por motivos de carácter personal.

El congreso y los premios están promovidos por la plataforma de formación y asesoramiento 'educacionlab.com' y se desarrollarán durante los días 11, 12 y 13 de noviembre bajo el lema 'De la neurociencia al aula', con la participación de especialistas, docentes y alumnado de distintas etapas educativas.