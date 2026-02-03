El magistrado del juicio de Sergio Delgado se disculpa por reprochar a la madre y al acusado sus llantos

El juez de la causa durante el juicio en la Audiencia de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del juicio de Sergio Delgado, fallecido en la madrugada del 24 de febrero del 2024 tras recibir un puñetazo, ha pedido disculpas por sus "palabras a destiempo" tras reprochar a la madre del vallisoletano y al propio acusado sus llantos durante la vista de hoy.

No había llegado el receso cuando el juez ha recriminado a la madre del fallecido que guardara la "compostura debida" y "respeto al tribunal" al estar "constantemente llorando" lo que, en su opinión" creaba "un estado de tensión constante", por lo que ha invitado a la progenitora a abandonar la sala, algo que sí ha hecho la hermana de la víctima.

También con palabras parecidas se ha dirigido al acusado, que también estuvo llorando a lo largo buena parte de la sesión del juicio, tanto hoy como en la jornada de ayer.

Justo en la reanudación, el magistrado ha pedido perdón tanto a la familia como al acusado, y ha asegurado "comprender el estado de tensión por el que pasa", algo que "no es incompatible con guardar las formas", ha apostillado.