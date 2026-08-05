Mañana comienza la XXI edición de 'El Arte está en la Calle' en Cigales (Valladolid) que aúna clown, fuego y acrobacia

El Diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, y la concejala de Cultura, Turismo y Enoturismo, Maria del Val, en la presentación de 'El Arte está en la Calle'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Cigales celebrará la XXI edición del Festival 'El Arte está en la Calle' a partir de este jueves, 6 de agosto, hasta el domingo 9 agosto, y continuará los días 22 y 23 en la localidad con espectáculos de Clown, fuego y acrobacia.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, y la concejala de Cultura, Turismo y Enoturismo, Maria del Val, han presentado este miércoles en el Palacio de Pimentel las actividades programadas para los próximos días.

Durante dos semanas la Plaza Mayor y el parque municipal se convertirán en un escenario al aire libre con espectáculos de diferentes disciplinas escénicas y otras actividades culturales como las visitas teatralizadas que darán a conocer el patrimonio, las leyendas y los rincones más emblemáticos de la villa.

"En esta nueva edición, Cigales busca acercar el teatro, el circo, la magia, la música y el humor a todos los públicos, para promover así la cultura y dar a conocer las artes escénicas en diferentes disciplinas", ha explicado el diputado en la presentación de una programación "variada, atractiva y de gran calidad".

En esta línea, Rodríguez ha precisado que el objetivo de las dos semanas culturales, que se podrán disfrutar a partir de mañana, es que "Cigales no se quede vacío en agosto" y, por este motivo, "las actividades van acompañadas de muchas propuestas para tener un verano completo y pleno de cultura para todas las edades".

"Por segundo año consecutivo apostamos por dos fechas, dos fines de semana para separar lo que son las artes escénicas de lo que son exclusivamente la magia", ha afirmado la concejala Del Val sobre la decisión de repartir las propuesta culturales en dos fines de semanas diferentes.

PROGRAMACIÓN

'El Arte está en la Calle' comenzará este jueves, 6 de agosto, a las 21.00 horas en la Plaza Mayor con un espectáculo de Clown y circo por Javi Javichi bajo el título de 'Veló como el rayo' y, el viernes 7 a la misma hora, se celebrará el 'Cabaret circo' del grupo Luz de las delicias, también en la Plaza Mayor.

El programa continuará el sábado, 8 de agosto, a las 22.00 horas en la Plaza Mayor con 'Quimera', un espectáculo de teatro en la calle, de la compañía La Fam Teatre y, le sigue el domingo, con la actuación de Thomas Potiron en el parque municipal con 'Eléctrico', un espectáculo "único e innovador" que combina rock, pop, electrónica y bandas sonoras.

La segunda semana del 'Arte está en la Calle' seguirá el sábado 22 de agosto a las 21.00 horas en el parque municipal con la actuación de magia '¿Imaginas un espectáculo de magia donde tú decides todo lo que sucede?', a cargo de Fredy Varó.

Por último, el programa finalizará el domingo a las 21.00 horas en el parque municipal con 'Un papa mago', un espectáculo que ha recibido el Premio Nacional de magia infantil, Premio Nacional de magia cómica y Primer mago infantil en Got Talent.

Además, los usuarios que quieran conocer la localidad a través de las visitas teatalizadas, 'Cigaleños Ilustres', podrán hacerlo los días 8, 9, 22 y 23 de agosto a las 17.30 horas y se podrán inscribir a través del correo de turismo de Cigales (turismo@cigales.es).