Mañana entra en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad de León, que tendrá un periodo de adaptación de varios meses

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ordenanza de Movilidad de León capital entrará en vigor mañana, aunque lo hace "sin cambios sustanciales" en la práctica para la ciudadanía y con varios meses de adaptación a la misma.

Así lo ha manifestado este jueves el Ayuntamiento de León, que ha precisado que la principal novedad de esta normativa es la ampliación de las calles de prioridad peatonal, que pasarán a tener la misma regulación que hasta ahora han tenido otras zonas de la ciudad como el casco histórico, la avenida Ordoño II o la calle Burgo Nuevo.

Asimismo, la nueva normativa delimita la Zona de Bajas Emisiones 2 o de Ensanche (ZBE 2), que "no afectará en nada en la práctica", ya que solo habrá restricciones por episodios en los que se superen las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas PM 10, unos niveles nunca registrados hasta el momento en la ciudad dada su buena calidad del aire.

La Ordenanza entrará mañana en vigor, pero habrá unos meses de adaptación a la misma, por lo que el Ayuntamiento de León no aplicará la norma en su apartado de sanciones, de lo que se informará debidamente a la ciudadanía.

La Unión Europea ha obligado a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a crear una Zona de Bajas Emisiones, para lo que se han habilitado una serie de subvenciones con las que modernizar la movilidad urbana. El Ayuntamiento de León ha conseguido ponerla en marcha sin necesidad de aplicar restricciones permanentes, ante la buena calidad del aire de la ciudad.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

La ZBE en León está compuesta de dos partes diferenciadas, una peatonal (casco histórico y el entorno de Ordoño II) y otra denominada de ensanche, cuyo limite exterior lo marcan las vías Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, Reyes Leoneses, paseo Condesa de Sagasta, Facultad de Veterinaria, Lancia y Jardín de San Francisco.

La primera zona citada (ZBE 1) tendrá condiciones permanentes como todas las vías peatonales hasta ahora y en la segunda (ZBE 2) solo habrá limitaciones cuando la Junta de Castilla y León decrete el nivel de alerta por episodios en los que se superen las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas PM 10, unos niveles alejados de los datos que registra la ciudad de León y que nunca se han producido.

En condiciones normales todos los vehículos podrán circular por la denominada ZBE 2. En el caso hipotético de activación de la alerta, esta no afectará a aquellos que sean ECO y cero emisiones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

AUTORIZACIÓN

Los que tengan etiqueta C necesitarán autorización y los que tengan etiqueta B o sin distintivo no podrán circular (salvo que dispongan del correspondiente permiso que les habilite el acceso). En ningún caso los residentes de las zonas afectadas tendrán restricciones de circulación.

Los vehículos que precisen de autorización podrán tramitarla de forma presencial en el Ayuntamiento de León, tanto en su sede de Ordoño II como en la plaza de San Marcelo, en las dependencias de la Policía Local. También el trámite podrá hacerse a través de la sede electrónica y, además, el Consistorio desarrollará una aplicación web para los teléfonos móviles con esta finalidad.

USO DE APARCAMIENTOS

Los permisos relacionados con el uso de aparcamientos (ya sean subterráneos o regulados por las zonas azul o verde) no tendrán que realizar ningún trámite, dado que quedarán automáticamente autorizados. Los permisos establecidos para las zonas peatonales estarán vigentes para la ZBE 2 en los casos de restricciones y no necesitarán de trámites adiciones.

En caso de urgencia o imprevisto, el acceso podrá registrarse hasta 72 horas después de la entrada a la zona y las Zonas de Bajas Emisiones tendrán cámaras de lectura de matrículas para controlar accesos, pero las sanciones solo se impondrán si se incumplen las normas de las zonas peatonales.

NOVEDADES PARA LOS PATINETES

La Ordenanza de Movilidad contempla novedades en cuanto a la circulación con Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, que tendrán la consideración de vehículos y las personas que los conducen, de conductores. Por ello, no podrán circular con ellos menores de 16 años.

Las personas que se muevan por la ciudad de León con este tipo de transporte deberán hacerlo por vías y áreas de prioridad peatonal sin acceso restringido de vehículos, calzada de Zonas 30, ciclo carriles, carriles bici, sendas ciclables y acera-bici. Por lo tanto, no podrán circular por aceras, paseos, vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido, entre otras.

Además, la nueva Ordenanza obliga al uso de casco de protección homologado o certificado y también indica que los usuarios de VMP deberán facilitar su visibilidad con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia a otros usuarios de las vías. Su uso será obligatorio entre el ocaso y salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.