Manifestación del 8M por en Valladolid: horario y recorrido de la protesta convocada por la Coordinadora de Mujeres

En la misma manifestación pero en otro bloque, a la cola, participarán las asociaciones abolicionistas que no apoyan la Ley Trans

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha llamado a participar en la manifestación que han convocado para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en defensa de los derechos de las mujeres y contra el acoso sexual, un tema de actualidad que ha hecho "patente" la "violencia institucional".

La agrupación, que aglutina a una quincena de asociaciones de Valladolid, ha organizado una manifestación para este sábado que partirá a las 20.00 horas de la plaza de Fuente Dorada y concluirá en la plaza Mayor con la lectura del manifiesto tras pasar por la calle Ferrari, Duque de la Victoria, plaza España, Miguel Íscar y Santiago.

La portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación de la protesta, que esta convocatoria es la única comunicada a la Subdelegación del Gobierno para las 20.00 horas en Fuente Dorada y ha sido solicitada por la agrupación, que defiende el feminismo transincluyente.

En este contexto, cuestionada por la Plataforma Abolicionista de Valladolid, Foro Feminista de Castilla y León, Malva y Adasvasymt, asociaciones que han informado que participarán en la manifestación pero bajo las reivindicaciones de la abolición de la prostitución y contra la Ley Trans por "vulnerar derechos de las mujeres", desde la Coordinadora de Mujeres han explicado que estas organizaciones marcharán en un "bloque" a la "cola de la manifestación".

Martín ha ahondado, en este sentido, que el movimiento feminista es "muy amplio y diverso", por lo que "hay posturas para todo" y "ninguna coordinadora tiene la exclusividad del 8M". Asimismo, ha detallado que una de las cuestiones que separa a las agrupaciones de la coordinadora de las otras cuatro mencionadas es la transinclusión.

"La coordinadora es transincluyente, es un tema de derechos humanos", ha aseverado la portavoz, quien sobre la prostitución ha aclarado que la agrupación no ha tenido un "debate interno" sobre el tema como para declararse "abolicionista", si bien cree que esta es una forma de "violencia hacia las mujeres". No obstante, ha advertido de que "prohibir cosas de manera tajante" a veces pone a las mujeres "en peores condiciones", por lo que ha defendido que una norma abolicionista tendrá que estar acompañada de medidas para atender a estas mujeres.

POR UNA "IGUALDAD REAL"

Sobre las reivindicaciones concretas de la convocatoria de la coordinadora para este 8M, que se desarrolla bajo el lema 'Mujer, ni un paso atrás por nuestros derechos', Martín ha subrayado que se reivindicará una "igualdad real" e incidirá en "cuestiones fundamentales" como el riesgo de "pérdida de derechos" como se experimentó en Castilla y León bajo el gobierno de coalición de PP y Vox en la Junta hasta julio de 2024, ha explicado al respecto la portavoz de la coordinadora.

Si bien Vox y sus "discursos retrógrados y machistas" ya no están en el Gobierno autonómico, la coordinadora clamará contra cualquier "retroceso" en esta movilización, en la que también protestará contra el acoso sexual y la "justicia patriarcal" que "degrada, humilla y no cree" a las mujeres que denuncian.

"Estos comportamientos suponen dejarlas solas y constituyen un maltrato institucional. La violencia institucional está totalmente patente", ha lamentado Martín, quien ha reivindicado la figura de Nevenka Fernández -- que en los 2000 era concejala y denunció por acoso al entonces alcalde de Ponferrada (León), Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral-- y apuntado a casos de la actualidad como el del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales tras acosar a la jugadora Jenni Hermoso, o el del expolítico Íñigo Errejón, denunciado por varias mujeres.

La manifestación de la Coordinadora de Mujeres pondrá el foco en estas cuestiones, además de en la necesidad de alcanzar la igual en el ámbito laboral o en la solidaridad con las mujeres y niños que "sufren guerras", a la vez que realizará una serie de exigencias.

"TRANSPARENCIA" EN LOS FONDOS DEL PACTO DE ESTADO

En este sentido, Paula Granado, de la agrupación, ha reclamado "transparencia" en el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -- que deben dedicarse a la prevención --, que deben dedicarse a cosas "serias", ya que tienen conocimiento de que en algunos municipios de la provincia se dedican a "manteles", "delantales" o abanicos".

También ha demandado recursos económicos, personales y materiales para "acabar con las violencias hacia las mujeres", incluyendo a las que están en situación irregular, así como ha pedido "empleos dignos, estables y seguros", "servicios públicos de calidad para hacer posible la corresponsabilidad de cuidados" y unas administraciones que "tengan en cuenta a todas las mujeres".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "prevenir la cultura de la violación" a través de la educación sexual y de que el Ayuntamiento de Valladolid cuente con una Concejalía de Igualdad que "aglutine todos los derechos de las mujeres de la localidad".

"El tema de violencia de género es un tema que tiene la suficiente gravedad como para que se haga una concejalía", ha apuntado al respecto la portavoz de la coordinadora, mientras la presidenta de la Federación de Vecinos Antonio Machado --miembro de la agrupación--, Margarita García, ha enmarcado esto en el discurso "monolítico" de Vox --que gobierna en Valladolid con el PP-- contra la violencia machista. "El no nombrar la igualdad en el listado concejalías es una forma de invisibilizarla", ha añadido.

En relación con el ámbito municipal, desde la coordinadora, Mauri García ha lamentado que el Ayuntamiento no haya presentado la Oficina de la Mujer, que si bien funciona desde verano, parece estar "un poco abandonada". "Como que no interesa", ha criticado, para indicar que el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, les ha informado de que casi no hay personal y están a la espera de contratar a más.

Por último, la Coordinadora de Mujeres ha informado de que en el marco de los actos por el Día de la Mujer, proyectará el documental 'Yo decido, el tren de la libertad', sobre la defensa del derecho del aborto, a las 19.00 horas en el Centro Cívico Esgueva.