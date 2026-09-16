Manso destaca la "buena salud del sector industrial y económico" de Burgos, con 30 licencias y rechaza críticas del PSOE

Manso durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre la aprobación de licencias. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Licencias y vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento de Burgos goza de buena salud de su sector industrial y económico tras desbloquear una "treintena de licencias en los últimos dos meses".

Así, durante su comparecencia, Manso ha asegurado que son inversiones "que van desde 4.000 euros hasta varios millones de euros" lo que la concesión de licencias "certifica la buena salud del sector industrial y económico".

El concejal se ha referido así a la autorización concedida a la firma Cequisa para sus instalaciones en las parcelas 31 y 31 del polígono, con un presupuesto de algo más de 2,19 millones de euros, o a 'VG Park Burgos', para la ejecución de varias naves y que supone una inversión de 24,3 millones de euros.

Igualmente, se ha referido a la licencia para Somacyl para el nuevo acumulador de energía de térmica de la red de calor de Villalonquejar o la licencia es la concesión para el proyecto básico de rehabilitación y de ampliación del edificio histórico que será un hotel de cinco estrellas en Paseo Espolón 30.

Asimismo, Juan Manuel Manso ha defendido que las licencias de obras "continúan a buen ritmo, no están paradas" y aunque no es, el ritmo de hace unos meses "se siguen concediendo licencias tanto de rehabilitación como fines de obra y algunas otras actividades empresariales".

Igualmente, se ha referido al ámbito educativo, con licencias para los colegios de los Jesuitas y los Maristas han recibido luz verde para reformar sus instalaciones deportivas y crear nuevos espacios formativos, o para El Corte Inglés para su nuevo supermercado Supercor en la calle Vitoria, tras una inversión cercana a los tres millones de euros.

En el sector residencial se ha concedido licencias para bloques de viviendas, como las 27 previstas en el sector S3 de Casa La Vega, completa un balance que supera las treinta y cinco intervenciones recientes.

Durante su comparecencia, Manso ha respondido a las críticas de algunos grupos políticos sobre la gestión de los edificios en ruina y ha recordado que los expedientes de ruina "se han empezado a incoar desde que gobierna el PP, porque los cuatro años anteriores no se hizo nada, cero pelotero".

Asimismo, ha indicado que quienes ahora "piden cuentas" al acual equipo de Gobierno, en la pasada legislatura se dedicaron "a priorizar las obras de nueva planta frente a los expedientes de ruina y durante cuatro años la situación de los inmuebles empeoró más en el caso de los que estaban en mala situación".

Por ello, Juan Manuel Manso ha insistido en que ha sido el actual equipo de Gobierno el que ha "iniciado los expedientes de ruina después de más de cinco años y medio sin hacer absolutamente nada en este campo".

En cuanto a los casos más complejos, ha aclarado la situación de varios inmuebles emblemáticos. Por lo que se refiere a calle Progreso, el asunto continúa "judicializado", lo que frena temporalmente una intervención directa.

No obstante, el Ayuntamiento prepara un proyecto de demolición parcial por ejecución subsidiaria para vaciar el interior del edificio y preservar las fachadas protegidas. Por lo que se refiere a San Julián, 12, la orden de ejecución de la demolición está firmada desde el pasado mes de mayo.

Los servicios sociales y de seguridad ciudadana trabajan desde agosto para realojar a las personas que ocupan el solar de forma ilegal y poder derribar el espacio. En Hospital Militar, 10 y 12, el edil ha desmentido los rumores de colapso tras la caída reciente de unos cascotes, aclarando que los restos procedían de una cubierta colindante.

Los servicios jurídicos estudian ahora reactivar una licencia de derribo concedida hace quince años para que la propiedad pueda actuar definitivamente. Y en el caso de Cardenal Segura (2-4 y 21), la propiedad edad se ha comprometido a entregar a finales de septiembre el proyecto de demolición interior y posterior