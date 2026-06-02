Mantener la alcaldía y recuperar otros municipios, prioridades del PSOE de Palencia para las próximas municipales

Fran Díaz y Miriam Andrés, en Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista en Palencia ha comenzado a trabajar en las próximas elecciones municipales y ha establecido como prioridades mantener la alcaldía de la capital, ampliar su presencia en toda la provincia y recuperar los ayuntamientos de localidades como Aguilar de Campoo, Guardo o Villamuriel de Cerrato.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha asegurado en Palencia que el partido afronta la preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de consolidar las alcaldías en las que gobierna y ampliar su presencia en los ayuntamientos de la comunidad.

El responsable socialista ha destacado que el objetivo es "ir a más", consolidando alcaldías y mejorando resultados en municipios donde el partido tiene margen de crecimiento. Díaz ha transmitido estas prioridades durante una reunión de trabajo con los responsables del partido en Palencia y la secretaria general del PSOE y alcaldesa de la capital.

Díaz ha insistido en que la capital palentina es un referente para el municipalismo en Castilla y León tras recuperar de la alcaldía en 2023 y animó a exportar ese modelo al resto de la provincia y de la Comunidad. En este sentido, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como las administraciones más cercanas a los ciudadanos y las que permiten mejorar servicios públicos.

En su intervención, Díaz también ha comparado el modelo municipal socialista con la situación política autonómica y ha acusado al PP y Vox de "falta de vergüenza y respeto institucional", por no haber llegado aún a un acuerdo para formar gobierno en Castilla y León.

Finalmente, ha lamentado que la Junta no participe en las conversaciones sobre financiación autonómica promovidas por el Gobierno de España y ha pedido explicaciones al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que explique cuál es su propuesta para el nuevo modelo de financiación.