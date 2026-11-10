Se mantiene la evacuación en Piedralaves (Ávila) por la borrasca y no se descartan nuevos desalojos en la provincia

Reunión del Cecopi provincial de Ávila celebrada esta tarde para analizar la evolución de la situación en la provincia - DELEGACIÓN TERRITORIAL

ÁVILA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en Ávila y director del Cecopi provincial, José Francisco Hernández Herrero, ha advertido este martes de que la situación en la provincia se ha complicado por la intensidad de las precipitaciones y ha confirmado que se mantiene la evacuación de la localidad de Piedralaves, al tiempo que ha señalado que no se descartan nuevas evacuaciones ante el riesgo asociado a la acumulación de agua debido al paso del tren de borrascas y a la erosión del terreno provocada por los incendios del pasado verano.

De cara a este miércoles, Hernández Herrero ha avanzado que la situación puede ser todavía "más complicada", al combinarse las precipitaciones con fuertes rachas de viento y un terreno ya muy saturado.

En declaraciones difundidas a los medios, de las que se hace eco Europa Press, Hernández Herrero ha explicado, tras la sesión del Cecopi, que la intensidad de las lluvias ha provocado incluso un rápido incremento del nivel del embalse de Piedralaves pese a la evacuación de agua mediante las válvulas.

"Parecía que las noticias eran positivas porque se estaba rebajando el nivel del embalse, aproximadamente 30 centímetros. Cuando hemos llegado a abrir, a asistir a este Cecopi, había aumentado 60 centímetros precisamente el nivel del embalse", ha señalado.

El corte de la CL-501, vía por la que ya se puede volver a circular con precaución, ha afectado al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 20,6 y 23, donde se han producido importantes embalsamientos de agua.

El delegado territorial de la Administración autonómica ha advertido de que eran "miles y miles de litros de agua los que discurrían en este tramo de la CL-501 cuando se ha procedido a su corte".

La Junta ha comunicado la incidencia al servicio de emergencias 112, a la Guardia Civil, a los ayuntamientos afectados y a la Dirección General de Tráfico para que la información llegue a los conductores.

MÁS DE 100 LITROS Y HASTA 300 EN ZONAS DE MONTAÑA

El director del Cecopi provincial ha situado la mayor preocupación en los municipios del Alto Tiétar, donde se han registrado acumulaciones de lluvia que, según los datos trasladados en la reunión, alcanzan entre 100 y 120 litros en las proximidades de algunos municipios y entre 200 y 300 litros en zonas de montaña como el Puerto del Pico.

"Es agua que baja, no es agua que se quede en las montañas", ha explicado Hernández Herrero, quien ha advertido de que la situación se ve agravada por la erosión del terreno tras los incendios.

"Tenemos la velocidad del agua, tenemos los arrastres correspondientes y tenemos un riesgo evidente e importante para los ciudadanos", ha añadido.

En este sentido, ha incidido en que no se realicen viajes que no sean "absolutamente imprescindibles" y ha pedido consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento para conocer el estado de las carreteras.

Además, ha explicado que Piedralaves permanece evacuado y el Cecopi mantiene las medidas adoptadas, mientras se comprueba mediante la Guardia Civil que no quedan personas residiendo en las urbanizaciones afectadas.

En La Adrada, por su parte, se realizan tareas para comprobar con el Ayuntamiento si la urbanización que ha recibido un aviso cuenta con vecinos que deban ser evacuados.

NUEVOS DESALOJOS

Preguntado por la posibilidad de nuevos desalojos, Hernández Herrero ha respondido que es posible que se produzcan. "Por supuesto, estamos pendientes y vigilantes por si fuera necesario efectuar nuevas evacuaciones", ha apostillado.

Ha explicado que las decisiones se adoptarán de forma coordinada y en función de la evolución del riesgo, ya que "los riesgos surgen de manera momentánea y repentina".

También se ha incorporado al Cecopi la alcaldesa de El Barco de Ávila debido al nivel rojo del río Tormes a su paso por la localidad.

El agua afecta a una zona inundable de La Alameda, aunque el delegado territorial ha indicado que no hay personas residiendo en ese punto y que, en caso de que las hubiera, ya habrían sido evacuadas.

De cara a este miércoles, Hernández Herrero ha avanzado que la situación puede ser todavía "más complicada", al combinarse las precipitaciones con fuertes rachas de viento y un terreno ya muy saturado.

"Sin duda estamos en una jornada peor", ha asegurado, antes de advertir de que las condiciones serán especialmente difíciles no sólo en el sur de la provincia, sino también en el Sistema Central.

"Es una jornada muy, muy complicada", ha resumido el delegado territorial, que ha explicado que varias jornadas de lluvias han dejado el terreno "muy húmedo" y favorecen una mayor escorrentía, mientras que el viento puede contribuir a generar nuevos problemas y arrastres.

La situación del embalse de Piedralaves constituye una de las principales preocupaciones del operativo por las posibles consecuencias para el entorno urbano.

Hernández Herrero ha pedido a los vecinos que permanecen evacuados que no regresen todavía a sus viviendas y ha recalcado que las medidas adoptadas no responden a la voluntad de generar molestias, sino a la necesidad de proteger a la población.

"El riesgo es alto y no debemos tomar decisiones en base a rumorología, a percepciones, a situaciones anteriores", ha subrayado, en referencia a quienes han comparado la situación actual con episodios anteriores de acumulación de agua en el embalse.