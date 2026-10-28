Manual al Instante gana el Demo Day Consolida Startup en Valladolid y pasa a semifinales de South Summit. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La herramienta de maquinaria industrial Manual al Instante se ha alzado con el primer premio del Demo Day Consolida Startup 2026, celebrado en el espacio Andén47 de Valladolid, lo que le ha otorgado el pase directo a las semifinales de la Startup Competition de South Summit, un certamen internacional que congrega a inversores con carteras de más de 580.000 millones de dólares.

La cita ha reunido a doce proyectos tecnológicos finalistas--diez de ellos españoles y dos latinoamericanos-- ante un jurado de especialistas tras una convocatoria promovida de forma conjunta por el Ayuntamiento de Valladolid, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid) y la Cámara de Comercio de Valladolid.

En el palmarés de la jornada, el jurado especializado ha otorgado el segundo galardón a la iniciativa mexicana Sendos, centrada en la identificación de talento profesional, mientras que el tercer reconocimiento ha recaído en Madurenza, dispositivo patentado para el llenado continuo de barricas de vino.

La evaluación de las propuestas ha correspondido a Ana Marqués, de CaixaBank DayOne; Jorge Gómez, de Jubarta Investment; Darío Méndez y José Ramón García, inversores y 'business angels', además de María Lada, responsable global de Operaciones de South Summit, entidad que ha sido una de las principales novedades del encuentro.

La apertura institucional ha contado con la intervención de Francisco Blanco, concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid; Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid; y Víctor A. Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid.

Blanco ha valorado la labor de los jóvenes emprendedores a los que apoya el consistorio para fijar talento en la ciudad, mientras que Magdaleno ha incidido en que el reto consiste en transformar las buenas ideas en proyectos viables que compitan y generen empleo. Por su parte, Caramanzana ha asegurado que el objetivo pasa por favorecer la consolidación de las iniciativas a fin de que echen raíces en el municipio y creen riqueza.

A lo largo del proceso, cinco de las firmas emergentes han abordado procesos de validación de soluciones técnicas con compañías de diversos sectores: Manual al Instante con Hinojosa Packaging Group, Madurenza con Bodegas Veganzones, eFIT con Pro Trainers Valladolid, Maingoo con Cervecería Bariloche y Kaira con el centro residencial DomusVi Arroyo.

Asimismo, las otras empresas españolas finalistas que han expuesto sus modelos en intervenciones de tres minutos han sido Agrodato, Dronepal, Shankhya IA, Caudals y lapersona.ai, a las que se ha sumado la colombiana ControlT en el plano internacional.

Esta edición del programa, orientada a enlazar emprendimiento, inversión y tejido productivo, ha registrado la inscripción de 80 firmas emergentes y la participación de 240 emprendedores, 60 compañías y 30 inversores nacionales e internacionales.

El itinerario formativo ha abarcado 100 horas lectivas, 400 horas de asesoramiento individualizado con 15 mentores, cuatro jornadas PreVenture Day y la asistencia a foros como South Summit y Startup Olé, cerrando la sesión con la conferencia 'De prompts a protones', a cargo del divulgador Javier Sirvent, y un espacio de trabajo en red.