Mañueco afea que Sánchez "quita, pone y dispone" en el PSCyL y recuerda a Martínez que la Comunidad "es muy grande"

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afeado que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "quita, pone y dispone" en el PSCyL y ha recordado al secretario autonómico socialista, Carlos Martínez, que la Comunidad es "muy grande" y tiene "muchas sensibilidades".

Durante su intervención en el foro 'Conversaciones Políticas' organizado por El Mundo de Castilla y León, el presidente ha eludido referirse a la situación que se vive en el PSOE con la salida de Luis Tudanca de la Dirección y su designación ahora como senador por la Comunidad. "Me gusta ser respetuoso con la vida interna de otras fuerzas", ha subrayado pese a detallar que el PSOE demuestra "división y fractura".

De este modo, se ha referido al nuevo líder socialista en la Comunidad, Carlos Martínez, sobre quien ha dicho que "es más de lo mismo". "Es lo que le conviene al 'sanchismo', Sánchez puso con su dedo a Tudanca y con su dedo le quitó y ahora ha puesto a Carlos Martínez, quita, pone y dispone en el PSOE de Castilla y León unas veces él y otras a través de su vicario en el territorio", ha explicado.

Sobre la experiencia Martínez de cara a su probable candidatura a la Presidencia de la Junta y sus mayorías absolutas en Soria, Fernández Mañueco ha recordado al líder socialista que Castilla y León es "muy grande" y aúna "muchas sensibilidades".

En cuanto a la petición de elecciones anticipadas por parte de Martínez o de que gobierne la lista más votada, Fernández Mañueco lo ha enmarcado en los "errores" normales de quien carece de experiencia.

Finamente, en cuanto a la situación en la Mesa de las Cortes ante la intención del PSOE de mover a sus dos miembros y no hacerlo finalmente por carecer de un compromiso de respaldo por parte del PP, el presidente de la Junta ha insistido en que esa cuestión obedece a un problema interno del PSOE. "Hay una fractura interna, Sánchez quiso poner un candidato cómodo para él y que no va a ser cómodo para Castilla y León, si es bueno para Sánchez no puede ser bueno para Castilla y León", ha explicado.

Fernández Mañueco ha lamentado además que el PSOE traslade sus "problemas internos" a las instituciones y ha reclamado que "aclaren sus problemas".