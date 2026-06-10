Mañueco agradece la labor del Gobierno en el último Consejo y defiende que CyL "está mejor que hace cuatro años"

Archivo - Toma de posesión del gobierno en 2024 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recién investido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido en el último Consejo de Gobierno de la legislatura la labor de los diez consejeros que le han acompañado en la última etapa de este Ejecutivo del PP en solitario y ha defendido que la Comunidad está hoy "mejor que hace cuatro años".

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión semanal que, en esta ocasión, se ha adelantado un día, ya que este jueves 11 de junio está previsto el acto de toma de posesión del presidente en las Cortes tras contar con el apoyo necesario del Parlamento en el Pleno celebrado ayer.

Como ha relatado Fernández Carriedo el presidente ha trasladado al Ejecutivo saliente que se cierra ahora una etapa de "cuatro años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo al servicio de Castilla y León" que, como ha subrayado, "han merecido la pena".

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha lanzado mensaje de agradecimiento "a todas las personas que han trabajado en el proyecto para Castilla y León estos últimos cuatro años", reconocimiento que ha extendido a los empleados públicos, "protagonistas del servicio" que se presta a diario, entre ellos sanitarios, docentes y trabajadores de servicios sociales y culturales.

En la reunión ha habido ocasión para repasar los hitos logrados al servicio de las personas de cada una de las áreas y, en el caso de Fernández Carriedo, ha destacado que la Comunidad ha superado el millón de ocupados, con más PIB, más exportaciones y una mayor "calidad" de los servicios públicos.

En otras áreas, como ha relatado el portavoz, se han recordado medidas como la educación gratuita de cero a tres años, el transporte gratuito de Buscyl, la teleasistencia avanzada, el 'bono concilia', la bajada de impuestos en vivienda, el apoyo al medio rural, la extensión de la cirugía robótica o los planes industriales.