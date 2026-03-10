Mañueco alerta de que Martínez prevé cerrar servicios, éste pide planificación y Pollán afea el enfrentamiento

Los candidatos de Vox, PP y PSOE a la Presidencia de la Junta en un momento del debate en CyLTV - EP CLAUDIA/ALBA

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha alertado de que el candidato socialista, Carlos Martínez, prevé cerrar servicios en el territorio con su propuesta de comarcalización territorial, mientras que éste ha reclamado una planficación a través de leyes de ordenación del territorio y de desarrollo rural, mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha criticado el enfrentamiento y ha lamentado que PP y PSOE se centren en "echarse los trastos a la cabeza".

En el que ha sido el tercer bloque del segundo debate electoral celebrado en Castilla y León, esta vez en CyLTV, ante las elecciones del próximo domingo, los candidato de PP y PSOE se han enfrentado por la política territorial, mientras que Pollán se ha centrado en la política de financiación y los pactos de los gobiernos de 'populares' y socialistas con partidos "separatistas".

En concreto, el candidato del PSOE, quien ha iniciado su intervención en este bloque con una alusión a la "adjudicación sin sorteo" de viviendas en Valladolid y Palencia sobre la que siente "vergüenza", a reclamado una financiación que evalúe el "coste real y efectivo" de los servicios, unos servicios que, como ha defendido, deben ser "planificados y comarcalizados" a través de leyes, a su juicio, "absolutamente básicas y fundamentales".

En este punto ha defendido un transporte público "garantizado" con una red nueva para "poder garantizar la competitividad al territorio" con el objetivo de fijar población y avanzar para hacer "atractivas" de cara a las empresas las zonas rurales de la Comunidad.

Ante esta propuesta, el candidato del PP ha pedido a los ciudadanos que "desconfíen" de la propuesta de comarcalización socialista, ya que conlleva la "supresión de servicios" en el mundo rural. "Dígale a las personas que viven en los 2.200 municipios que le quiere eliminar su servicio", ha retado Mañueco al socialista.

Tras este primer 'rifi-rafe' el candidato de Vox ha optado por hablar de la "precariedad" que sufren miles de familias de Castilla y León con problemas para llegar a fin de mes, al tiempo que ha lamentado la pérdida de más de "1.400 autónomos". "Detrás de cada negocio que se cierra hay una familia rota", ha lamentado, tras lo que ha considerado que esta situación se debe a que Castilla y León se "queda fuera" de los "pactos separatistas y acuerdos para gobernar España".

En este punto, Fernández Mañueco ha insistido en que la financiación autonómica es "imprescindible" para pagar los servicios básicos y ha advertido de que "no está para pagar las deudas que el actual gobierno tiene con los separatistas", un punto en el que se ha referido al "pacto de la "vergüenza" con ERC con el "beneplácito de Martínez".

Frente a estas acusaciones Martínez se ha centrado en la situación de la deuda en la Comunidad pese a ser interpelado por Mañueco ante los "pactos separatistas", al tiempo que ha increpado al líder socialista que Castilla y León es la autonomía "menos endeudada".

"Debería estar intervenido si fuera una administración local", ha advertido Carlos Martínez.

Así, el candidato socialista ha insistido en que la Comunidad tiene actualmente una deuda de más de 2.000 millones de euros y ha señalado que Castilla y León ha recibido en materia de financiación autonómica 75.000 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez frente a los 41.000 con el Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy, cuando desde Castilla y León "no se reclamó ni un euro. "Eso es ponerse la camiseta del PP y no la de Castilla y León", ha criticado, ante lo que Mañueco ha respondido que el PSOE "con quien tiene deudas es con los separatistas".

Tras estas intervenciones, Pollán ha lamentado que PP y PSOE se centren en "echarse los trastos a la cabeza" y ha criticado a Mañueco por no reconocer las veces que el PP pacto con el PNV.

"Ustedes han creado sistema autonómico injusto sin preocuparse de los ciudadanos y ahora se tiran los trastos a la cabeza con la financiación autonómica cuando ustedes han hecho exactamente lo mismo", ha criticado el de Vox.

Alfonso Fernández Mañueco ha retomado el debate en este punto para culpar a Vox de "dejar tirados" a los autónomos con su salido del Gobierno, un punto en el que Pollán ha defendido las medidas impulsadas los de Abascal al frente de la cartera. En este punto, el presidente ha defendido el papel de los autónomos en el medio rural, donde "un bar o una farmacia son imprescindibles".

"Hay vida más allá de los bares", ha subrayado el candidato socialsita, quien insistido en los servicios básicos para el medio rural, a los que ha sumado la necesidad de mejorar el suelo industrial "absolutamente obsoleto".

Ante este asunto, Mañueco ha defendido que el PP impulsa suelo industrial. "Queremos pasar de 1.400 hectáreas a 2.600 hectáreas, queremos, queremos tener suelo de calidad con energía verde competitiva y además a bajo precio para que seamos capaces de traer empresas que han atraigan empleo y que a su vez atraigan población", ha defendido el candidato del PP.

"Han tenido 40 años para hacerlo y han obligado al cierre y al éxodo de muchos de nuestros jóvenes de una gran parte importantísima de mayor capital que tenemos", ha reclamado el socialista.

INMIGRACIÓN Y FISCALIDAD

El candidato de Vox ha hecho alusión también en este bloque al tema de la inmigración para lamentar la "saturación de los servicios públicos". "Si dejamos venir mucha gente y no hay más sanitarios, no hay más vivienda..." ha cuestionado Pollán, quien ha añadido: "Tenemos claro que hay que repatriar a todos los extranjeros que lleguen y se encuentren en situación ilegal, hay que deportar a todos los extranjeros que delinquen y que vayan a cumplir sus condenas a sus países de origen".

Frente a este discurso Martínez ha defendido que la inmigración "no es un problema". "Ojalá tuviéramos mucha más gente para tener que reforzar los servicios públicos de educación y de sanidad", ha señalado, a lo que Mañueco ha añadido que "el que venga a trabajar y a cumplir la ley" será recibido "sin problema" en Castilla y León.

Dentro de este bloque, el candidato del PSOE ha reiterado su defensa de una "fiscalidad progresiva y territorializada", frente a lo que el 'popular' ha diferenciado dos modelos, el socialista que, a su juicio, "machaca a los vecinos con la subida de impuestos y el del PP que baja impuestos, crea riqueza y crea empleo".