Mañueco ampliará a los 40 años la ayuda a vivienda joven y cifra en 15 millones la matrícula universitaria gratis

El presidente del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que uno de sus objetivos de cara a la próxima legislatura será ampliar hasta los 40 años la ayuda a la vivienda joven, al tiempo que ha cifrado en 15 millones de euros el coste de su compromiso de que la matrícula del primer curso universitario para estudiantes empadronados en Castilla y León sea gratis.

En una entrevista a Europa Press, el candidato ha avanzado que su programa electoral, que se presentará la próxima semana, se centra en la vivienda, el empleo, los autónomos y el compromiso con el medio rural, entre otras cuestiones.

En concreto, en materia de vivienda, el presidente ha destacado que más de 6.000 jóvenes de la Comunidad se han emancipado a través de las ayudas al alquiler de la Junta, unas subvenciones sobre las que ha avanzado su intención de ampliar la edad tope y llegar hasta los ciudadanos de 40 años.

"Hay una generación que le afectó la crisis económica y que no pudo entrar, por ejemplo, en la compra de una vivienda y que ahora se han quedado fuera de todas las subvenciones, yo creo que hay que hacer un esfuerzo con esa generación que le golpeó duramente la crisis económica de Zapatero del año 2009-2010 y a partir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo", ha relatado.

"No es lo que se dice joven porque hay una diferencia entre uno de 20 y uno de 40, pero yo creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo importante y ahí lo vamos a hacer, yo creo que de cara a la próxima legislatura, en la compra de la vivienda", ha añadido, antes de defender que la iniciativa pública es "importante", pero debe ir acompañada de medidas para facilitar que la iniciativa privada ponga a disposición más viviendas.

En este sentido, ha avanzado que su programa contemplará actuaciones para "facilitar o simplificar la normativa urbanística y facilitar la compra por parte de las familias o de las personas jóvenes de manera independiente", siempre con el objetivo de favorecer la emancipación y el acceso a una primera vivienda.

Por otra parte, sobre la política universitaria, Fernández Mañueco ha insistido en que la gratuidad se limitará al primer curso y a la primera matrícula en cualquier universidad pública de Castilla y León para estudiantes empadronados en la Comunidad, una medida cuyo coste ha situado "en torno a los 15 millones de euros aproximadamente", en función de los solicitantes y los empadronados que finalmente se acojan.

"Dependerá de los que lo soliciten y de los empadronados de Castilla y León. También es una iniciativa con la que queremos atraer población de otras comunidades autónomas que se puedan empadronar en Castilla y León", ha explicado, para subrayar que su intención es seguir "facilitando el acceso" de los jóvenes a los estudios superiores.

Fernández Mañueco ha recordado que desde que es presidente su "objetivo principal" ha sido bajar las tasas universitarias, que "se han reducido en un 50 por ciento", y subir las becas para los estudiantes, de forma que "se han duplicado tanto los beneficiarios como la cantidad" destinada. A partir de la próxima legislatura, ha reiterado, el compromiso pasa por esa gratuidad del primer curso y de la primera matrícula.

"También, primer curso y primera matrícula, no la segunda matrícula, esos tendrán que pagar las tasas", ha aclarado, al justificar que lo que se busca es que "los estudiantes se esfuercen, que valoren el esfuerzo". "Se trata de mandar un mensaje no de gratuidad total, sino de que la educación, aunque es muy buena, cuesta dinero a las arcas públicas", ha señalado.

"A lo largo de los años en los que yo soy presidente y especialmente la legislatura pasada hemos bajado las tasas universitarias a la mitad, hemos subido las becas al doble y el doble de beneficiarios y nuestra intención es seguir facilitando el acceso a los jóvenes empadronados en Castilla y León para que puedan llegar a la universidad", ha resumido.

Fernández Mañueco ha defendido que este esfuerzo servirá para "retener el talento" y lograr que el talento de Castilla y León "se quede" y que "las empresas, los sectores productivos se beneficien" de él. "Nos vamos a volcar en la educación universitaria", ha asegurado.

EMPLEO Y AUTÓNOMOS

En el ámbito del empleo y los autónomos, el candidato ha reiterado que su oferta electoral incluye una política económica basada en el apoyo a la actividad y en la bajada de impuestos. Sin entrar en el detalle de qué figuras fiscales se tocarán, ha remarcado que su Ejecutivo "va a seguir bajando impuestos" y ha ligado esta estrategia con el respaldo al tejido productivo.

"Vivienda, empleo, autónomos, también el compromiso con el mundo rural, en fin, son algunas de las ideas más importantes. Nosotros tenemos una política para los jóvenes. Nosotros tenemos una política educativa que es el mejor legado que podemos dejar a los jóvenes. Hacemos una apuesta por la universidad, pero es que también estamos apostando por la vivienda", ha destacado.

Así, ha subrayado el "apoyo" que se mantendrá el ámbito de los autónomos y, en este contexto, ha reivindicado programas como el Relevacyl, el relevo generacional de los autónomos, que ha considerado "crucial de cara a la próxima legislatura".

"Podemos seguir hablando del apoyo que estamos haciendo en el tema de los autónomos y que seguiremos haciendo. Apostar por programas como el Relevacyl, el relevo generacional de los autónomos, pues me parece importante. Algo que consideramos crucial de cara a la próxima legislatura", ha incidido, al tiempo que ha contrapuesto su propuesta con la política del Gobierno central.

Frente a las "políticas impositivas de subir las cotizaciones de la Seguridad Social", Fernández Mañueco ha defendido su propuesta de un "bono autónomo" de 300 euros como "un gesto importante" para dejar claro que no está de acuerdo "con la política de subida de las cotizaciones de la Seguridad Social que tiene el Partido Socialista".

SECTOR PRIMARIO

En cuanto al sector primario, el candidato del PP ha reiterado su rechazo a la aplicación provisional del Tratado de Mercosur y ha defendido como "fundamental" competir "en igualdad" y ha reclamado que se exijan "los mismos requisitos" que se imponen en Europa a los países con los que se firman acuerdos comerciales. "Tiene que haber un control en las fronteras y eso es una responsabilidad de cada Estado miembro. España tiene que hacer un control de fronteras. El Gobierno de Sánchez tiene que hacer un control de fronteras", ha reclamado.

Fernández Mañueco ha garantizado que "siempre estará la Junta de Castilla y León al lado de los agricultores y ganaderos" y ha repasado las actuaciones de su Ejecutivo ante situaciones como la sequía, la enfermedad hemorrágica, la lengua azul, la gripe aviar, el control de la peste porcina o las inundaciones, con ayudas directas y medidas de apoyo.

"El partido que está comprometido con el día a día de los agricultores y ganaderos se llama Partido Popular, eso lo hemos demostrado, y si hubiera problemas y dificultades, ahí volveremos a estar, no saldremos corriendo, nosotros no somos de hacer demagogia en las redes sociales. Nosotros cumplimos con realidades, con hechos, y lo demostramos", ha concluido.