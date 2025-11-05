Mañueco y CEO de Renault analizan proyectos futuros de la compañía en España

Mañueco recibe en la sede de la Presidencia de la Junta al nuevo CEO de Renault - JCYL

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este miércoles con el nuevo CEO de Renault Group, François Provost, y con el presidente director general de Renault Group España, Josep María Recasens, para analizar los proyectos futuros de la compañía en España para sus plantas de Villamuriel de Cerrato (Palencia) - y Valladolid.

Además y según ha informado el Gobierno autonómico a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, en el encuentro, celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta, han analizado también la situación del sector del automóvil en general.

En el encuentro con Provost y Recasens han participado también el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, y el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.