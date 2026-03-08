Mañueco anuncia el fomento de FP científica entre mujeres y programas sanitarios femeninos para mayores de 50 años

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en Burgos - PPCYL

Critica la gestión de Redondo por "las chapuzas de las pulseras antimaltratos": "Eso no lo queremos para nuestra tierra"

El candidato del PP pide apoyo para gobernar: "Cada voto que no vaya al PP es un voto para la izquierda"

BURGOS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo en Burgos el fomento de la formación profesional (FP) científica y tecnológica dirigida a las mujeres, así como la puesta en marcha de programas sanitarios específicos para mayores de 50 y 70 años.

Durante un acto de campaña en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, Mañueco ha avanzado que la próxima legislatura promocionará el acceso a titulaciones científicas en la formación profesional para impulsar el talento femenino en sectores innovadores.

En el ámbito sanitario, ha asegurado que desarrollará los programas 'Mujer 50 Plus' y 'Mujer 70 Plus' para la detección precoz de enfermedades, el cuidado de la salud emocional y la atención a la soledad no deseada.

Asimismo, el dirigente autonómico ha recordado las medidas de apoyo al empleo joven vigentes, como el pago de 18 meses de la cuota de la Seguridad Social para autónomas y la cobertura de un año para contratos por cuenta ajena.

En este acto también ha destacado que el apoyo a las mujeres rurales ha resultado "clave" para fijar población, por lo que ha reafirmado el impulso a la red de emprendedoras en este entorno y, en materia agraria, Mañueco ha confirmado que las mujeres jóvenes han contado con un incremento del 15 por ciento en el pago de las ayudas de la PAC.

Finalmente, ha señalado una nueva línea de ayudas para la incorporación al sector agrario de personas mayores de 40 años con especial atención al colectivo femenino.

Durante su intervención en el ecuador de la campaña Mañueco ha defendido el modelo de gestión de su formación en la Comunidad y ha asegurado que el PP concurre a las elecciones "con el objetivo de gobernar", al tiempo que ha vuelto a descartar cualquier acuerdo con el PSOE tras los comicios.

De este modo, Mañueco ha contrapuesto la gestión del Gobierno autonómico con la de otros partidos y ha reivindicado la "buena política" basada, a su juicio, en la estabilidad y la eficacia. Por eso ha valorado las "mil medidas" del programa del PP en esta campaña y ha ofrecido a toda la Comunidad su "proyecto de futuro" que es colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades" de España para vivir.

En este sentido, ha criticado el modelo que, a su juicio, representa el Ejecutivo central y ha citado expresamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo; de ella ha dicho que saben "cuál es su modelo", el de "las chapuzas de las pulseras antimaltratos. "Eso no lo queremos para nuestra tierra", ha señalado.

El líder del PP ha aprovechado el acto para reivindicar el papel de las mujeres en la historia de la Comunidad y su aportación a la sociedad. Así, ha recordado figuras históricas como la reina Urraca I de León.

En su intervención, también ha agradecido el apoyo de militantes y simpatizantes durante los últimos meses de precampaña y campaña electoral. El presidente del PP de Castilla y León ha insistido en que su partido aspira a gobernar tras las elecciones y no a desempeñar un papel de oposición.

En este contexto, ha sido rotundo al descartar acuerdos con los socialistas en la Comunidad, "porque no son de fiar", ha aseverado.

Mañueco ha subrayado que el 15 de marzo "o se vota por la solución o se vota por el problema", al tiempo que ha invitado a que "nadie se quede en casa" y ha reclamado "nadie se confíe" porque las encuestas de hoy no sirven para el domingo que viene. "La campaña va bien, las certezas se asientan, las dudas se despejan, pero nada está hecho. Se abren las urnas el domingo a partir de las ocho. Y lo que ocurra el 15 de marzo va a condicionar los próximos cuatro años", ha subrayado.

"Cada voto que no vaya al PP es un voto para la izquierda, cada escaño que no sea para el Partido Popular es un escaño más para los intereses de Sánchez", ha defendido.

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES

Alfonso Fernández Mañueco ha felicitado a las mujeres alcaldesas y concejalas en el día de la Mujer, las consejeras y a aquellas que dedican su vida a la política y a la entrega de su servicio en la sociedad, ha tenido una especial mención a la Isabel García Tejerina y Loyola de Palacio que tuvieron responsabilidad en el ámbito del sector primario. Y entre los hombres, dedicó un especial saludo al que fue presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente del PP de Burgos y de la Diputación, Borja Suárez, hablaron de las "virtudes de la gestión" de su partido en las instituciones locales y regionales. En especial, la gestión del que es todavía presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. Ambos han indicado que Mañueco y su programa son el único plan "eficaz para la región y para cada provincia".

Por su parte, la candidata del PP por la provincia de Burgos, Marta Arroyo, ha asegurado que su partido ha traspasado "los límites de las cuotas" dado que hay siete mujeres encabezando las listas del PP en las nueve provincias de Castilla y León. Por eso, ella no distingue entre hombres y mujeres sino de personas, dejando de lado la cuestión de género. En la celebración ha hablado de lo que "se puede lograr avanzando juntos", porque la igualdad es una "cuestión de justicia y no de género".