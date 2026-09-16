Mañueco anuncia nuevos planes de Lectura y Matemáticas y una alerta temprana contra el fracaso escolar

EL ESPINAR (SEGOVIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 en el CEIP 'Arcipreste de Hita' de El Espinar (Segovia), donde ha anunciado nuevos planes de Lectura y Matemáticas, la alerta temprana contra el fracaso escolar y el uso responsable de la IA en las aulas.

Mañueco ha explicado que el Ejecutivo autonómico potenciará el actual Plan de Lectura e impulsará un nuevo Plan de Matemáticas, para mejorar los resultados del alumnado. Junto a ello, ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana que permitirá detectar e intervenir ante situaciones de desconexión escolar, así como la creación de una red de centros de referencia en buenas prácticas para trasladar las mejores metodologías pedagógicas a otros colegios de la Comunidad.

El presidente también ha señalado que las medidas de éxito educativo, que hasta ahora se aplicaban en otros cursos, se extenderán a sexto de Primaria. Además, ha anunciado la creación de un Centro de Formación de Familias, que abordará el uso adecuado de las pantallas fuera del horario escolar, y ha avanzado que la Junta articulará un plan para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial dentro de las aulas, para que todo alumno que termine la ESO en Castilla y León sepa emplear estas herramientas de forma crítica, responsable y eficiente.

A estas actuaciones se sumará un refuerzo de la formación del profesorado, que este curso incluirá 7.600 actividades formativas.

Mañueco ha vinculado estas medidas a los resultados del Informe PISA 2025, que, según ha explicado, "confirma que Castilla y León continúa entre los mejores sistemas educativos de España y del mundo". Ha recordado que la Comunidad "es la única que se ha mantenido desde 2009 entre las tres primeras de España en ciencias, matemáticas y lectura", y ha destacado también los buenos resultados en equidad y los bajos niveles de acoso escolar registrados en los centros.

No obstante, Fernández Mañueco ha reconocido la "pérdida generalizada de puntuación que refleja el informe en todas las comunidades autónomas" y ha fijado como objetivo "revertir esa tendencia en la próxima edición", apostando por un modelo educativo basado en "el mérito, el esfuerzo y la capacidad", adaptado a las circunstancias de cada alumno.

En cuanto a los datos del nuevo curso, el presidente ha cifrado en cerca de 24.000 los alumnos que cursarán de forma gratuita el primer ciclo de Educación Infantil, un 8 por ciento más que el curso anterior, mientras que el número de estudiantes que accederá a la gratuidad de los libros de texto rondará los 100.000. Asimismo, ha destacado que Castilla y León arranca el curso con una cifra récord de 37.074 docentes, 551 más que el año anterior, de los que 190 se han incorporado para reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Fernández Mañueco ha puesto en valor igualmente la nueva Dirección General de Bienestar Educativo, la primera de estas características en España, centrada en la convivencia escolar, la prevención del acoso, la salud emocional y el uso responsable de la tecnología.

En relación con el medio rural, el presidente ha confirmado que este curso se mantendrán abiertas 30 unidades con tres o cuatro alumnos, y ha subrayado el esfuerzo inversor en infraestructuras educativas, que este año ha superado los 26 millones de euros en más de 370 actuaciones en toda la Comunidad, 56 de ellas en la provincia de Segovia, con una inversión de 4,8 millones de euros.

Por último, el presidente ha destacado el crecimiento de la Formación Profesional en Castilla y León, que ya supera los 51.000 estudiantes matriculados y que registra una tasa de empleabilidad cercana al 90 por ciento.