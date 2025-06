Mañueco asegura que la retirada de palabra de Sánchez a Page manifiesta su "crispación y tensión"

VALLADOLID/BARCELONA

El jefe del Ejecutivo castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha evidenciado la "crispación y la tensión" con la que acude Pedro Sánchez a la Conferencia de Presidentes por llegar a ella "sin los deberes hechos".

Así se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre la decisión del presidente del Gobierno de retirar la palabra al líder castellanomanchego durante una de sus intervenciones. Mañueco ha confirmado esta situación y ha abundado en que "no entendía" porque se había producido.

"Lo hemos presenciado todos. Parece que era casi la parte más distendida y relajada de la conferencia y no hemos entendido el por qué le ha vuelto a cortar. Incluso él --en referencia a García-Page- ha hecho un comentario en relación a que pensaba que en esa ocasión no se le iba a quitar la palabra", ha relatado.

Para el presidente de la Junta, estos "gestos" del presidente Sánchez ponen de manifiesto "la crispación interna y lo tensionado que llega a estas reuniones". "Tiene que venir más relajado, pero para venir más relajado hay que hacer los deberes antes y el Gobierno de Sánchez no lo ha hecho", ha reflexionado.

También le han preguntado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la reunión cuando el Lehendakari, Imanol Pradales, ha iniciado su intervención en euskera. Al respecto, Mañueco ha aseverado que la cuestión "no es en qué idioma" se hable y si "pinganillos sí o no". "La cuestión es escuchar y querer entenderse y Sánchez y el gobierno de España no quiere entender a las comunidades autónomas", ha zanjada.