Mañueco asegura ser "completamante ajeno" de la 'trama eólica'

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado este martes que es "completamente ajeno" de la 'trama eólica' y ha pedido que caiga el peso de la ley sobre aquellas personas que lo merezcan.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el presidente de la Junta en su intervención inicial en el Pleno de las Cortes que ha empezado con la comparecencia del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco a petición del Grupo Socialista respaldado por el resto de la oposición para que explique "su papel" en la 'trama eólica', el macrojuicio que comenzó el pasado 15 de septiembre en la Audiencia de Valladolid.

En una alocución que ha durado 2,27 minutos, Fernández Mañueco ha negado que tenga algo que ver con los hechos que se juzgan en esta causa que ha sentado en el banquillo a catorce personas relacionadas con el proceso de tramitación de parques eólicos en Castilla y León en el Gobierno que presidía Juan Vicente Herrera y en el que el actual presidente era miembro del Consejo de Gobierno y secretario autonómico del PP.

"Dejen trabajar a la Justicia y que el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que lo merezcan. Respeten el Estado de Derecho, respeten los procesos judiciales y respeten el honor de las personas", ha pedido el presidente de la Junta.