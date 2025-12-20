Mañueco, convencido de que los extremeños volverán a apostar por el proyecto "ilusionante y de futuro" de Guardiola

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado convencido de que los extremeños volverán a apostar este domingo, 21 de diciembre, por el proyecto "ilusionante, de modernización y futuro" que ofrece la 'popular' María Guardiola.

"¡A por una gran victoria!", ha expresado el líder autonómico en un mensaje en 'X', del que se hace eco Europa Press, con motivo de la jornada de elecciones autonómicas que los extremeños afrontan este domingo.