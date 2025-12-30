Mañueco cree que la "grave" situación de España acabará pronto a pesar del "asedio" de Sánchez al Estado y la corrupción

Mañueco durante su intervención en el encuentro navideno del PP de Ciudad Rodrigo. - PP CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente regional del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado este martes convencido de que la "grave situación" que vive España por la "corrupción que rodea" al presidente del Gobierno "acabará más pronto que tarde" a pesar del "asedio al que Sánchez está sometiendo a las instituciones".

Así lo ha asegurado este martes durante su intervención en el encuentro navideño organizado por el PP de Ciudad Rodrigo al que ha asistido el presidente regional de los 'populares'.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha reconocido que esta Navidad es especial por dos motivos, por las elecciones que se celebrarán en la Comunidad en marzo y porque " España atraviesa uno de los momentos más graves" de la democracia con un presidente del Gobierno "en descomposición, corrupto que trata de minar, asediar y asaltar las instituciones del Estado".

Una situación que, según el presidente regional del PP, provoca "angustia" a mucha gente por la "corrupción sistémica" del presidente Sánchez, y así ha citado el encarcelamiento de las dos personas que fueron su número 2 al frente del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdan, y a la "fontanera más famosa", Leyre Díaz y al expresidente de la Sepi, quienes también han pasado por la cárcel.

A pesar de todo esto, Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado convencido de que esta situación "terminará más pronto que tarde porque el Estado está funcionando y la Justicia está triunfando" a pesar del "asedio" al que Pedro Sánchez está sometiendo a las instituciones, unas instituciones "que están demostrando que son más fuertes que nunca".

Y es que, como ha asegurado el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, cuando pase el tiempo y se eche la vista atrás todos sabrán algo "esencial" y es que "la Justicia se impuso, el Estado de Derecho venció y la Democracia triunfó ante el mayor ataque que ha tenido desde el 23F".