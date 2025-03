Mañueco cree que el paso de los tres procuradores del Grupo Mixto ha sido "completamente irrelevante"

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el paso de los tres procuradores en el Grupo Mixto --Pablo Fernández, de Unidas-Podemos; Pedro Pascual Muñoz, de Por Ávila, y Francisco Igea-- ha sido "completamente irrelevante" y ha añadido que se han quedado "anclados ahí en ese grupo, cada uno a su manera, anclados en el pasado".

Así se ha referido Fernández Mañueco en su primera respuesta a los procuradores del Grupo Mixto en el Debate de Política General en el que el presidente de la Junta se ha referido a Fernández y a Igea como "los inquisidores del siglo XXI" y como "los compañeros del señor Pascual", al que sí ha agradecido el buen tono y la educación en su crítica desde el respeto al adversario y ha afeado a los dos procuradores por Valladolid que hayan renunciado a ello durante toda la legislatura.

"Su falta de respeto, de tolerancia, de seriedad les define, argumentos malos y qué decir de las formas, mucho peores", ha acusado Fernández Mañueco a Francisco Igea y a Pablo Fernández a quien ha reprochado en concreto "la desvergüenza" de haber defendido en las Cortes la Ley del sólo 'sí es sí' y la "bochornosa" Ley de Amnistía "redactada por los mismos delincuentes que se benefician de ella".

Fernández Mañueco ha preguntado al dirigente de Podemos qué ha conseguido en sus diez años en las Cortes de Castilla y León, más allá de "marear al diccionario", de despreciar la prudencia y de perderse en los contenidos "y no aportar nada que represente una mejora a la calidad de vida de nadie en Castilla y León". "Usted siempre está en otra parte, pongamos que hablo de Madrid", ha ironizado.

"En su agenda no queda sitio para Castilla y León", ha reprochado el presidente de la Junta a Pablo Fernández al que ha recordado el "desbarajuste y el sindios que tienen siempre montado en su partido --Podemos"--. "Ni su cerrazón ideológica ni su sectarismo no encaja aquí, sinceramente, no encaja aquí", ha reiterado.

En su última intervención en este 'cara a cara' Pablo Fernández ha aclarado a Fernández Mañueco que nunca le ha faltado en lo personal pero se ha reafirmado en que es "el peor presidente de la historia de Castilla y León".