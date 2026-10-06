Mañueco culpa a Sánchez de "no mover un dedo" ante la falta de médicos y del "incremento de las listas de espera

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de profesionales sanitarios y del "incremento" de las listas de espera en la comunidad autónoma.

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el jefe del Ejecutivo autonómico ha contestado así a la portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, quien ha cuestionado la gestión sanitaria en las "tres provincias de la Región Leonesa".

Fernández Mañueco ha asegurado que el Gobierno de España "no ha movido ni un dedo" ante la carencia de médicos, un problema que, a su juicio, afecta a todo el país y supone la causa principal de las dificultades en la atención y del aumento de la demora asistencial.

Previamente, la portavoz de UPL ha criticado el "deterioro silencioso y sistemático" de la sanidad pública en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Gallego ha denunciado la existencia de una "carrera de obstáculos según donde se viva" y ha advertido sobre el impacto negativo que el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica tienen en estas provincias, donde más del 30 por ciento de los habitantes supera los 65 años.

Asimismo, la parlamentaria ha reprochado la falta de neurólogos en la unidad de ICTUS de Zamora, las demoras quirúrgicas "de más de 200 días" en El Bierzo o la "falta" de cobertura en especialidades como pediatría u oncología en el medio rural.

En su respuesta, el presidente de la Junta ha rechazado las críticas de la formación leonesista y ha defendido que el Gobierno autonómico invierte y mejora los servicios sanitarios en "todas" las provincias del territorio.

Fernández Mañueco ha repasado diversas actuaciones en infraestructuras y equipamientos, como la reciente licitación de la unidad de radioterapia en el Hospital de El Bierzo, las obras y reformas en centros de salud de León, Zamora y Salamanca, y el refuerzo del transporte sanitario urgente, que cuenta con diez helicópteros medicalizados en la autonomía.

Para cerrar el debate, el titular de la Junta ha reivindicado la gestión "eficaz" de la gestión autonómica frente a la "inacción" del Ejecutivo central.