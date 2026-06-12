Mañueco dará a conocer este sábado al nuevo Gobierno de CyL formado por diez consejerías y dos viceconsejerías

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (d). - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en la sede de la Presidencia de la Junta este sábado, 13 de junio, para dar a conocer al nuevo Gobierno que dirigirá el Ejecutivo tras el acuerdo rubricado entre PP y Vox y que estará formado por diez consejerías y dos viceconsejerías.

En concreto, Fernández Mañueco ha citado a los medios de comunicación a las 12.00 horas en la Sala de Mapas de Palacio de la Asunción para informar de las once personas que le acompañarán en la labor de gobierno, ocho designadas por la parte 'popular' y tres por los representantes de Vox.

El reparto de las carteras entre ambos partidos surgió del pacto de Gobierno que rubricaron el 3 de junio el propio Mañueco, quien tomó este jueves posesión de su cargo como presidente tras el Pleno de Investidura del pasado 9 de junio, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán.

De este modo, los 'populares' contarán, además de con la Presidencia, con la Vicepresidencia Segunda sin cartera, la cual dispondrá de competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Por su parte, la Vicepresidencia Primera será ocupada por Vox, previsiblemente por Carlos Pollán, quien también gestionará una de las tres carteras que corresponden a la formación de Abascal.

En el desglose por áreas, Vox se encargará de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; la de Cultura, Turismo y Deportes, y la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Por su parte, el PP asumirá la Consejería de la Presidencia; la de Economía y Hacienda; la de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; la de Sanidad y Bienestar Social; la de Educación, y la de Medio Ambiente y Energía.

Esta nueva estructura ha sumado un miembro al Gobierno en comparación con la última etapa del mandato, en la que el PP ha gobernado en solitario tras la salida de Vox del Ejecutivo en 2024. Hasta el momento, la gestión ha recaído en diez consejerías y una única Vicepresidencia que asumía la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a cargo de Isabel Blanco Llamas.

No obstante, desde el 14 de abril, día de la constitución del parlamento, dos integrantes de aquel equipo han salido del Ejecutivo para ocupar puestos en las Cortes. Se trata de Leticia García, actual portavoz del PP en el legislativo y antes encargada de Industria, Comercio y Empleo, y de Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, quien gestionaba Educación.