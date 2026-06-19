Mañueco defiende como "movimiento estratégico" unir Universidad y Empleo para "generar y retener" talento en CyL

Intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de toma de posesión de la nueva rectora de la UVA, Pilar Garcés. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que unir Universidad y Empleo en una misma Consejería que también suma Industria y Comercio de cara a este mandato es un "movimiento estratégico" con el "objetivo prioritario" de "generar y retener" talento en la Comunidad.

Mañueco se ha manifestado de este modo durante el acto de toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Valladolid (UVA), Pilar Garcés, en sustitución de Antonio Largo, donde ha recalcado la meta de "aprovechar al máximo el esfuerzo investigador para impulsar avances que creen riqueza y empleo" en todo el distrito universitario.

En este contexto de reestructuración de áreas tras el inicio de un nuevo mandato de Gobierno formado por PP y Vox, donde las competencias en materia de universidades se han trasladado a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado: "Yo creo que podemos decir que las universidades públicas de Castilla y León son cada vez más atractivas y es algo de lo que nos tenemos que sentir todos profundamente orgullosos".

En este sentido, ha reseñado que Castilla y León es la segunda autonomía con "mayor capacidad de atracción" de estudiantes de grado. "El número de alumnos de nuevo ingreso en estudios de grado ha crecido en nuestra comunidad un 16 por ciento, muestras universidades son atractivas para los investigadores".

No obstante, el presidente ha subrayado que su intención es que los centros universitarios sean aún "más atractivos" y que haya "una conexión todavía más intensa y fructífera con su entorno", por lo que ha garantizado en esta legislatura el Ejecutivo autonómica apuesta por el "talento y por la economía del conocimiento como herramientas para transformar la realidad, para generar empleo y oportunidades para la provincia de Valladolid, para toda la Comunidad autónoma".

Para lograr este y otros objetivos el jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado que a partir del próximo curso se hará realidad la gratuidad de la primera matricula universitaria. "A partir del curso que viene haremos realidad un gran hito que es la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de grado en las universidades públicas de nuestra Comunidad autónoma para los estudiantes empadronados en Castilla y León", ha subrayado el Fernández durante su intervención.

Asimismo, el presidente de la Junta ha reseñado la puesta en marcha de nuevas titulaciones de "enorme atractivo" para el alumnado y ha garantizado que se desplegarán las inversiones contempladas en el plan extraordinario pactado el pasado mes de enero.

"El curso que viene, por tanto, pondremos en marcha esta iniciativa y también otras titulaciones de enorme atractivo como el grado de Farmacia tan esperado en el caso de la Universidad de Valladolid o el grado de Biotecnología en Palencia, y se irán desplegando las inversiones en ese plan extraordinario que pactamos en enero para inyectar dinero para las nuevas infraestructuras y también renovar las ya existentes", ha detallado Mañueco.

Respecto al desarrollo de este plan inversor, que está destinado a mejorar de forma integral los cuatro campus de la UVA, el líder del Ejecutivo autonómico ha enumerado los principales proyectos que se van a ejecutar de manera progresiva en las diferentes provincias que integran la institución académica.

"Ahí están los compromisos para la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la facultad de medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de ingenierías agrarias en Palencia o las instalaciones para las ciencias de la salud en el campus de Soria", ha especificado antes de recordar la importancia de apoyar disciplinas como las Ciencias del Deporte en Soria o de consolidar el traspaso de los estudios de enfermería de la Diputación Palentina a la propia UVA.

En el apartado presupuestario, Mañueco ha subrayado el "esfuerzo" económico realizado por la administración autonómica en los últimos años y ha remarcado el crecimiento "constante" tanto en financiación como en el número de alumnos y de profesionales contratados dentro del sistema castellano y leonés.

"Hay que recordar que entre el 19 y el 25 se ha aumentado un 30 por ciento la financiación de la Universidad de Valladolid, lo que ha permitido que hoy tenga 4.300 profesionales, un 13 por ciento más que en el 2019, dentro de un conjunto del sistema universitario regional que sigue creciendo y expansionándose con más de 103.000 alumnos y 16.400 profesionales", ha argumentado.

FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Para cerrar su discurso, Fernández Mañueco ha trasladado su felicitación institucional a la nueva rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, de quien ha alabado su excelencia académica, su proyección internacional y su amplia experiencia de gestión en la política universitaria autonómica.

En este punto, ha valorado además el "hito histórico" que supone que sea la primera mujer en acceder a este cargo tras casi ocho siglos de historia de la institución.

Finalmente, Mañueco ha reservado el cierre de su discurso para manifestar su sincero agradecimiento al rector saliente, Antonio Largo, por la "estrecha colaboración y el entendimiento mutuo" que ambos han mantenido a lo largo de los últimos años de mandato.