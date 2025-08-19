Mañueco defiende que pedir IGR 3 no supone más medios para incendios

Comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión con consejeros para abordar la situación de los incendios. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

El presidente asegura que el 70 por ciento de los fuegos tienen origen humano y más de la mitad con "intencionalidad"

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este martes que la situación de los incendios forestales en la Comunidad es "más favorable" que en jornadas anteriores por la evolución de las condiciones meteorológicas, al tiempo que ha insistido en que solicitar la declaración de Índice de Gravedad (IGR) 3 no supone la llegada de más medios a la Comunidad.

En una entrevista concedida al programa 'La Mirada Crítica del Verano' de Tele 5, el presidente ha señalado que esta mejora en la meteorología permite actualmente el despliegue de medios aéreos en zonas como Sanabria y la estabilización de varios focos, al tiempo que ha destacado que esta situación permitirá también avanzar en el realojo de vecinos de las localidades evacuadas.

No obstante, Fernández Mañueco ha reseñado que la declaración del Nivel 3 de emergencia "no" aporta más recursos al operativo, puesto que la UME, perteneciente al Ejército, ya está integrada en el dispositivo de extinción en colaboración con la Dirección General de Protección Civil. En este sentido, ha explicado que la llegada de un millar de soldados para labores de vigilancia no cubre aún todas las peticiones realizadas por la Junta, pero ha aclarado que "no se necesita el Nivel 3" para que estos medios se desplieguen en la Comunidad.

El presidente ha rechazado las críticas de quienes "frivolizan con el sufrimiento de la gente" y ha evitado entrar en "provocaciones o enfrentamientos" políticos en plena crisis de incendios forestales, en la que, ha recordado, la Comunidad vive unas "circunstancias excepcionales".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha trasladado un mensaje de esperanza a la población afectada, aunque ha insistido en que se trata de una situación "extraordinaria" y ha respaldado "plenamente" a los directores de extinción y al operativo que lucha contra el fuego, al remarcar la virulencia con la que se han propagado algunos incendios en días pasados, que han recorrido kilómetros en apenas una hora.

En materia de apoyo económico, el jefe del Ejecutivo autonómico ha garantizado que la Junta aportará "cien millones o los que sean necesarios" para reponer lo perdido, y ha recordado que un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará este miércoles un primer paquete de medidas que ya incluye ayudas directas a ganaderos, suministro de agua y alimento para el ganado y trabajos de desescombro en localidades afectadas.

El presidente ha recordado además que en la última semana se han contabilizado más de 200 incendios en Castilla y León, de los que el 70 por ciento tienen origen humano y, dentro de ellos, más de la mitad responden a una intencionalidad confirmada, con dos personas ya detenidas, por lo que ha pedido la máxima colaboración ciudadana para "prevenir y facilitar" información a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

"Vamos a estar al lado de quienes han sufrido, con medidas rápidas, amplias y completas para devolver la esperanza", ha zanjado.