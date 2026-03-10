Mañueco defiende la Sanidad de Cyl, "de las mejor valoradas", y Martínez cree que es su talón de Aquiles

(I-D) El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido los servicios públicos de la Comunidad, que cuenta con uno de los mejores ratios de médicos y profesionales de la enfermería, mientras que el candidato del PSOE, Carlos Martínez considera que la Sanidad "es el talón de Aquiles" del presidente de la Junta mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, le ha reprochado los 33 centros de salud que se han cerrado o las 1.300 plazas de médico que no se cubren.

Así lo han puesto de manifiesto los tres candidatos a la presidencia de la Junta durante su participación en el segundo de los debates electorales que se ha celebrado esta martes organizado por TVCyL.

Mientras el candidato de candidato del PP ha defendido su gestión al frente de la Junta, lo que ha permitido, en materia contat con una Sanidad que está entre las mejor valoradas, además de reducir las listas de espera, contar "con unos de los mejores ratios de médicos y enfermeros en Atención Primaria y Atención Especializada", aumentar la actividad con un incremento del 10 por ciento en consultas y del 22 por ciento en cirugía.

No obstante, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que el gran problema es la falta de médicos, lo que es "responsabilidad del Ministerio de Sanidad" a lo que Carlos Martínez le ha replicado que formar a médicos lleva diez años "y Pedro Sánchez lleva siete gobernando".

Al respecto, Carlos Martínez le ha reprochado al candidato del PP que mienta "permanentemente y de forma reiterada" y se ha referido al primer debate cuando, Fernández Mañueco afirmó que el hospital de Zamora "tenía unidad de ictus, a sabiendas de que "era falso" por lo que el candidato socialista le he espetado: "Usted sabe que la sanidad es el talón de Aquiles de su gestión".

En este debate, el candidato de Vox ha tachado de "nefasta" la gestión de ambos, tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, al tiempo que ha puesto sobre la mesa como es "la inmigración masiva" y se ha preguntado por qué ni PP ni PSOE no votan a favor de que los españoles sean los primeros para recibir las ayudas.

Al respecto, Carlos Pollán ha afirmado que seis de cada diez hogares en Castilla y León "han tenido problemas para llegar a fin de mes el año pasado" por lo que el candidato de Vox ha asegurado que le gustaría que PP y PSOE explicaran a las familias "por qué los españoles tienen que estar siempre los últimos".

Seguidamente, Alfonso Fernández Mañueco le ha reprochado al candidato de Vox que en el debate anterior mintiese a los agricultores y ganaderos al decir que el acuerdo de Mercosur se iba a parar porque "no es verdad", mientras que Carlos Martínez se ha dirigido a Carlos Pollán para decirle que "confundir la despoblación con política de natalidad es confundir absolutamente todo y es no entender absolutamente nada".

Asimismo, Martínez le ha replicado a Carlos Pollán que la "inmigración no es un problema en Castilla y León" Por su parte, Carlos Pollán le ha recordado al candidato del PP que llevan 40 años gobernando la comunidad y le ha pedido que todo que "que dice que está tan bien" se lo explique a la gente que espera 120 días en Soria para la primera consulta ginecológica o a los 50.000 ciudadanos que han presentado denuncia ante el Defensor del Paciente.

En su turno, Fernández Mañueco ha vuelto a enumerar los datos que confirman su defensa de la Sanidad, como las unidades de radioterapia en todas las áreas de salud de Castilla y León, o cirugía robótica y traumatológica, tras lo que el candidato del PSOE le ha reprochado que no diga "la verdad ni al médico" y le ha preguntado al candidato del PP si sigue aseverando que existe radioterapia en Palencia o en Segovia.

Para Carlos Pollán "quizá" el problema de las infraestructuras "de esos hospitales que no se realizan, de esos centros que no se acaban" se deba al "despilfarro político" que se está haciendo, que se esté "gastando en cosas que interesan a muy pocos" como los 18 millones de euros que el 2024 se destinó a atender a los menores no acompañados.

Para al candidaTo de Vox, los datos triunfalistas del PP "no se corresponden con lo que piensan los ciudadanos de Castilla y León".