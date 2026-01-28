Mañueco deja fuera de los cabeza de lista en CyL a la vicepresidenta, al portavoz y al consejero de Medio Ambiente

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de cabezas de lista del PP de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo ha dejado fuera a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, que lideró la lista en 2022; al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el número uno por Palencia de forma consecutiva desde 2003, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha ocupado este puesto en los comicios de 2019 y de 2022.

Hace cuatro años el presidente de la Junta apostó de forma mayoritaria por los miembros del Ejecutivo para encabezar las listas electorales con un total de seis consejeros, entre ellos Blanco, Fernández Carriedo y Suárez-Quiñones, más el propio presidente --sólo Ávila y Segovia estuvieron lideradas por políticos de fuera del Consejo de Gobierno--.

De los consejeros que encabezaron la lista electoral en 2022 y que aún se mantienen en el Gobierno de Castilla y León sólo repite la titular de Educación, Rocío Lucas, que volverá a ser la número uno por Soria, mientras que la actual consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, vuelve a liderar la lista electoral en Zamora, puesto que ocupó en 2019 pero no en 2022 cuando el PP optó como cabeza de lista por esta provincia por Isabel Blanco, que fue nombrada este mandato vicepresidenta de la Junta.

Ahora han quedado fuera de esos números uno la propia vicepresidenta, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha liderado la lista del PP por Palencia de forma consecutiva desde 2003, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que fue la novedad electoral del PP por León en 2019 para repetir en el mismo puesto en 2022.

Hay que recordar que en 2022 encabezaron las listas electorales del PP otros dos consejeros que ya no están en el equipo de Gobierno de Fernández Mañueco, el burgalés Ángel Ibáñez y el vallisoletano Jesús Julio Carnero, mientras que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que sí se mantiene en el actual Ejecutivo de Castilla y León fue el número 2 por Burgos.

En total, Fernández Mañueco, por Salamanca; Rocío Lucas, por Soria, y Leticia García, por Zamora, son los únicos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León que liderarán listas electorales para los comicios del 15 de marzo, si bien por Valladolid figura como número uno la actual directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo.

Fernández Mañueco también mantiene como cabeza de lista por Segovia al número dos en el Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, que lideró la candidatura por primera vez en 2019 para repetir en las adelantadas de 2022 y ahora en 2026.

En Palencia el PP estará encabezado por María de las Mercedes Cófreces Martín, procuradora desde las elecciones de 2019 y actual portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Para León el Partido Popular ha rescatado a la exconcejal María José Álvarez, que estuvo en el área de Comercio, Salubridad Pública y Consumo en el Consistorio que lideró el PP en la legislatura 2011-2015 con Emilio Gutiérrez como alcalde.

En Burgos la lista del PP estará liderada por Marta Arroyo, alcaldesa de Salas de los Infantes de 2011 a 2019, y técnico de la Administración General en la Diputación de Burgos, mientras que en Ávila la cabeza de lista será Cristina Sanchidrián, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ávila y jefe de Servicio de Movilidad y Transformación digital desde el 15 de enero de 2025.