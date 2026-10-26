Mañueco destaca el "arraigo, la innovación e internacionalización" de Huercasa, con una visión "sólida y duradera"

Mañueco junto al responsable de Huercasa en la visita a la planta segoviana. - HUERCASA

SANCHONUÑO (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido este lunes en Sanchonuño a la inauguración de la nueva fábrica de Huercasa, instalación que permitirá aumentar la producción de verdura en casi el 50 por ciento, al poder recibir desde el campo 500 toneladas diarias de maíz dulce.

El proyecto ya en funcionamiento ha contado con una inversión de 25 millones de euros y es ahora mismo la mayor planta de procesado de maíz dulce en mazorca de Europa.

A la inauguración han asistido también el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez; el consejero de Agricultura, Antonio Pino; el alcalde de la localidad, Carlos Fuentes, y el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, junto a más de un centenar de representantes del ámbito económico y empresarial de la provincia y la comunidad.

Fernando Mañueco ha felicitado a Huercasa por la puesta en marcha de unas instalaciones que, según ha indicado, "reflejan la importancia que tienen el arraigo, la innovación y la internacionalización para lograr una visión empresarial sólida y duradera".

Por su parte, el presidente de Huercasa, Félix Moracho Fuertes, ha subrayado "el buen trabajo realizado por las cerca de 50 empresas que han participado en la obra" y ha destacado "la labor del equipo directivo de la compañía".

El presidente de la compañía también ha remarcado que esta inversión supone "una apuesta decidida" por la tierra, "con vocación de internacionalización".

La nueva planta supondrá un incremento de producción de cerca del 50 por ciento para la compañía segoviana, que es el principal operador europeo en maíz en mazorca. En concreto, las instalaciones podrán recibir del campo unas 500 toneladas de maíz dulce diarias, una capacidad que sitúa a la fábrica como la de mayor tamaño de su categoría en el continente.

Huercasa ha explicado que este aumento de capacidad se acomete con la incorporación de tecnologías "punteras" y de procesos industriales "propios y exclusivos" lo que incluso mejora la calidad del producto, la seguridad alimentaria y el servicio a sus clientes, que se reparten por más de 40 países.

La compañía ha subrayado además que el nuevo proyecto permitirá incrementar el cultivo de proximidad, de modo que se utilizará más maíz producido en Castilla y León, lo que se traduce en una mayor sostenibilidad, una reducción de la huella de carbono, que mide las emisiones asociadas a la actividad, y la creación de empleo en el ámbito rural.

El objetivo final de la inversión, según ha trasladado Huercasa, es dar respuesta al crecimiento de sus clientes y de los mercados en los que opera, primando el servicio y la calidad. La empresa ha defendido que ambos factores quedan garantizados por su condición de proveedor europeo de máxima confianza, que cumple con los más altos requisitos a nivel europeo.

Desde esta nueva situación, Huercasa mantiene su propuesta basada en productos vegetales en los que priman los valores saludables y la comodidad de uso para el consumidor, en línea con la demanda actual.

La inauguración llega cuando la empresa está cerca de cumplir 50 años de trayectoria.