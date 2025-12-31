Mañueco destaca el crecimiento y el refuerzo de servicios públicos en 2025 y reitera su compromiso con la estabilidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su mensaje de Año Nuevo. - JCYL

VALLADOLID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el crecimiento económico, el refuerzo de los servicios públicos y el impacto de las políticas del Ejecutivo autonómico en la calidad de vida en la Comunidad y ha reiterado el compromiso el Gobierno regional con la estabilidad, la gestión eficaz, el sentido de Estado y la vocación de concordia.

Así lo ha expresado en su tradicional mensaje de Año Nuevo desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su apertura y cuando se cumplen 25 años del reconocimiento de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad, un enclave que ha señalado como símbolo de "continuidad, memoria y responsabilidad con el futuro".

Fernández Mañueco, quien ha deseado a los castellanoleoneses "una feliz Navidad y un 2026 lleno de salud, alegría y oportunidades", ha realizado un balance del año 2025 en el que ha destacado el crecimiento de la economía de la Comunidad, con el aumento del empleo hasta cifras históricas, "más gente trabajando que nunca", con la aplicación de los impuestos más bajos de la "historia".

Además, ha subrayado el refuerzo de los servicios públicos, lo que ha permitido consolidar el liderazgo de Castilla y León en educación, servicios sociales y atención a la dependencia, así como su segunda posición en sanidad.

"Nada de lo logrado se explica sin el esfuerzo de todos", ha señalado Mañueco, quien ha destacado que estos resultados son fruto del esfuerzo de toda la sociedad y de la acción del Gobierno autonómico, basada en la estabilidad, la gestión "eficaz" y la puesta en marcha de medidas orientadas a mejorar la vida de las personas.

Entre otros ejemplos, el presidente de la Junta ha destacado la educación gratuita de 0 a 16 años; la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl, que proporciona transporte público gratuito; y el mayor impulso a la vivienda pública desarrollado en la Comunidad.

MEJORAS PARA LAS PERSONAS

Asimismo, ha puesto el acento en el impacto real de estas políticas en la vida cotidiana de las personas, tanto en el ámbito sanitario como en el apoyo al autoempleo, el emprendimiento, el medio rural y la actividad agraria, contribuyendo a generar oportunidades en todo el territorio.

De cara al futuro, el presidente del Gobierno de Castilla y León ha señalado la necesidad de seguir creciendo, atraer talento, crear empleo y reforzar las oportunidades para los jóvenes, la atención a las personas mayores y el bienestar de las familias.

En este contexto, ha recordado que en 2026 se celebrarán elecciones autonómicas y ha apelado a afrontar esta nueva etapa política con "altura de miras, serenidad y una idea clara, decidir con responsabilidad".

En esta línea, ha llamado a no dejar "que el estruendo del día a día, la trinchera y la división haga perder de vista lo esencial" y ha agregado que Castilla y León tiene "el deber de estar a la altura de su legado" y de aportar a España lo que tantas veces le ha dado en su historia como es "la estabilidad, sentido de estado y vocación de concordia".

El presidente del Ejecutivo autonómico ha finalizado con un mensaje de "esperanza, salud y prosperidad para el nuevo año" para todos los ciudadanos.