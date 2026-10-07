Mañueco destaca el dinamismo de Burgos y apuesta por reforzar la relación entre la provincia y el resto de CyL

BURGOS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el dinamismo económico y social de Burgos y ha comprometido el apoyo del Gobierno autonómico para que este crecimiento continúe, al tiempo que ha reivindicado el papel de 'Diario de Burgos' como testigo y referente informativo de la provincia durante sus 135 años de trayectoria.

El líder autonómico ha participado en la entrega de los Premios 'Martinillos de Oro', concedidos por 'Diario de Burgos' con motivo del 135 aniversario de la cabecera, un acto en el que ha reconocido la trayectoria del periódico, la profesionalidad de sus trabajadores y su vinculación con la sociedad burgalesa.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha situado al periódico como una "referencia de la libertad de expresión" y ha subrayado la importancia de que los periodistas puedan desarrollar su trabajo con independencia y profesionalidad, especialmente en el contexto actual.

En este sentido, ha valorado que 'Diario de Burgos' haya mantenido durante décadas una estrecha relación con la sociedad de la provincia y haya recogido a través de sus informaciones las "grandes historias" y también las "pequeñas historias" de los burgaleses.

El presidente autonómico ha señalado además que esa vinculación se mantiene tanto a través de la edición en papel como de las nuevas tecnologías, al considerar que la información de la cabecera continúa siendo una referencia para los ciudadanos.

Mañueco ha relacionado esta trayectoria con los valores que están arraigados en Burgos y ha situado los Premios 'Martinillos de Oro' como una muestra de la capacidad de la provincia para generar referentes en diferentes ámbitos de la sociedad.

TRAYECTORIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Entre los galardonados se encuentra el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, a quien Mañueco se ha referido como su "maestro, guía y amigo" y cuya trayectoria política e institucional ha definido como un ejemplo de compromiso con Castilla y León.

El presidente autonómico ha recordado que hace diez años Herrera participó en estos premios como presidente de la Administración autonómica y que en esta edición los ha recibido por su trayectoria, que se prolongó durante más de tres décadas en la vida política e institucional de Castilla y León.

El líder autonómico también ha atribuido a Herrera un papel relevante en el desarrollo autonómico de la Comunidad y en las bases de la modernización y el impulso económico y social experimentado por Castilla y León durante las últimas décadas.

Asimismo, ha vinculado su trayectoria con la evolución de los servicios públicos de la Comunidad y ha mencionado expresamente ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el apoyo a las universidades y la atención a las personas mayores y en situación de dependencia.

Otro de los reconocimientos ha recaído en la Fundación Caja Burgos, que cumple cien años, una trayectoria que Mañueco ha relacionado con el impulso de la economía y de la sociedad burgalesa y con el apoyo al crecimiento de empresas y al desarrollo de iniciativas culturales y sociales.

El presidente de la Junta también ha destacado el reconocimiento a la investigadora María Martinón, vinculada al proyecto de Atapuerca y al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, dos de los principales referentes científicos y culturales de Burgos y de Castilla y León.

Mañueco ha valorado asimismo la trayectoria de la periodista Rocío Martínez, a quien ha definido como una "fiel embajadora" de Burgos por la vinculación que mantiene con la provincia a lo largo de su carrera profesional y por su presencia en el periodismo nacional.

La Guardia Civil ha sido también distinguida en esta edición de los 'Martinillos de Oro', un reconocimiento que Mañueco ha hecho extensivo al conjunto del cuerpo, del que ha destacado su labor de servicio a la sociedad, así como valores como la lealtad, el compromiso y la entrega.

Más allá de los reconocimientos individuales, Mañueco ha aprovechado su intervención para reivindicar la posición de Burgos como uno de los motores económicos de Castilla y León, con un Producto Interior Bruto per cápita, según ha señalado, superior a la media nacional y autonómica y con un importante peso industrial.

Ha apuntado además que la provincia mantiene una evolución positiva en ámbitos como las exportaciones, el número de empresas y el empleo, y ha defendido que este dinamismo constituye una fortaleza para el conjunto de Castilla y León.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá apoyando a Burgos para que este dinamismo no se detenga y ha apostado por reforzar la relación entre la provincia y el conjunto de la Comunidad.