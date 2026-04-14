Mañueco destaca la estabilidad fruto del pacto de PP y Vox y garantiza más trabajo para lograr la gobernabilidad

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado este martes que la XII Legislatura comienza bajo el "signo de la estabilidad" por al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en torno a la composición de la Mesa de las Cortes.

Antes del inicio de la sesión constitutiva del Parlamento, Mañueco ha garantizado que mantendrá su trabajo "en el futuro" para lograr la gobernabilidad de la Comunidad. "Tendremos que seguir trabajando en el futuro, pero eso ya es otra historia", ha defendido.

En su entrada al Hemiciclo para participar en el Pleno con el que se abre la legislatura, Mañueco se ha mostrado convencido de que todos los procuradores de la cámara darán "el máximo de sus posibilidades" por los ciudadanos de la tierra.

En este contexto, ha puesto en valor la propuesta del PP para los órganos de representación y dirección del grupo parlamentario, y ha calificado a los candidatos elegidos como personas "fantásticas". En concreto, el presidente en funciones ha destacado la figura de Francisco Vázquez, propuesto para presidir las Cortes de Castilla y León, de quien ha afirmado que es un "ejemplo de persona trabajadora, discreta, leal y eficaz" con toda una vida dedicada al servicio público.

Asimismo, ha alabado la trayectoria de Rocío Lucas, propuesta como secretaria de la Mesa, a quien ha definido como "la mejor consejera de Educación de la historia" de la autonomía. Finalmente, Fernández Mañueco se ha centrado en la que será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, de quien ha asegurado que desarrollará una labor "imprescindible" en la cámara autonómica durante la legislatura que ahora comienza.