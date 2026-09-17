Mañueco destaca la fortaleza de la industria láctea de CyL que genera 3.000 millones de euros y más de 6.100 empleos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su discurso en la inauguración de la tercera edición de la Feria Fromago en Zamora - EUROPA PRESS

ZAMORA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la fortaleza y la creciente proyección internacional de la industria láctea y quesera de Castilla y León, cuyas exportaciones han crecido un 53 por ciento en los últimos cinco años, hasta alcanzar cifras récord al generar 3.000 millones de euros y más de 6.100 empleos.

En estos términos se ha expresado el líder autonómico durante su participación este jueves en el acto de inauguración de la III edición de la Feria Internacional del Queso 'Fromago Cheese Experience', donde ha detallado que las ventas al exterior de productos lácteos superaron los 376 millones de euros en 2025, mientras que las exportaciones de queso alcanzaron las 47.000 toneladas y más de 235 millones de euros, el 27 por ciento del total nacional.

Asimismo, ha destacado el peso de la industria láctea en el conjunto del sector agroalimentario de Castilla y León, al representar el 18 por ciento de su cifra de negocio, con 3.000 millones de euros anuales y más de 6.100 empleos arraigados en el territorio. La Comunidad es, además, la primera de España en producción de leche de oveja, con Zamora como provincia más destacada, y la segunda en producción de leche de vaca.

Por otro lado, ha destacado el liderazgo de Castilla y León en la industria quesera, la más potente de España. Uno de cada tres quesos elaborados en el país procede de la Comunidad, que concentra el 70 por ciento de la producción nacional de queso de oveja, el 15 por ciento del de vaca y el 40 por ciento del de mezcla.

A ello se suma la presencia en Castilla y León de siete de los diez mayores fabricantes del país y la excelencia de una producción quesera avalada por seis figuras de calidad protegidas: Queso Zamorano, Queso Castellano, Queso de Valdeón, Los Beyos, Queso de Burgos y Queso Arribes de Salamanca, junto a numerosos quesos y productos lácteos promocionados bajo la marca Tierra de Sabor.

APOYO AL SECTOR

El jefe del Gobierno autonómico ha reafirmado el apoyo de la Junta tanto a la industria láctea y quesera como a los ganaderos que proporcionan la materia prima.

Este respaldo se concreta, entre otras medidas, en el Plan Estratégico de Agroindustria, las ayudas directas a la modernización y la innovación y la nueva línea para la recogida de leche en zonas de montaña.

Asimismo, Mañueco ha avanzado que el Ejecutivo autonómico intensificará su apoyo con más ayudas a los ganaderos, simplificación administrativa y medidas de transparencia comercial, además de seguir defendiendo el blindaje de las ayudas de la PAC.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado la consolidación de Fromago como la feria del queso más importante de España y una de las principales citas internacionales del sector.

En este sentido, ha señalado que la Junta ha cumplido su compromiso de duplicar la aportación económica del Gobierno autonómico a este evento, convertido en un gran escaparate para Zamora y para el conjunto de la Comunidad.

El Gobierno de Castilla y León mantendrá su respaldo a Fromago para favorecer la atracción de inversores, facilitar nuevos contactos y relaciones comerciales e impulsar las exportaciones, contribuyendo a reforzar la proyección del sector y a consolidar a Zamora como referente internacional del queso.

PREMIOS CINCHO

El presidente de la Junta ha felicitado a los ganadores de los tres Grandes Cinchos de Oro de esta edición: Colette Nature, de Francia; Rogue River Bleu, de Estados Unidos; y Granoro Cabra, de Valladolid.

Finalmente, ha felicitado a los galardonados con los Cinchos de Honor: la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, por su Proyección Internacional; Alonso Santos de Pedro, fundador de quesería La Faya, por su Trayectoria Profesional; y Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas, que ha recibido la Mención Especial.