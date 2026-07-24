Mañueco destaca que los incendios de Ávila y Madrid no se han unido pese a una situación aún "compleja"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que los incendios forestales de Ávila y de la Comunidad de Madrid no se han unido, pese a que la situación es todavía "compleja", al tiempo que ha subrayado que la coordinación entre las distintas administraciones funciona de "manera correcta" y ha pedido "tranquilidad" a la población.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Comité Estatal de Coordinación para realizar seguimiento del incendio de Burgohondo, el líder autonómico ha señalado que, aunque el incendio presenta dificultades, la evolución es más favorable que horas antes. "Hace cuatro horas estábamos más complejos. Esperemos que dentro de dos horas estemos en una situación mejor", ha afirmado.

También ha explicado que, por el momento, la distancia entre los fuegos de Madrid y el fuego de Ávila se mantiene y ambos incendios "todavía no se han juntado", por lo que ha pedido "tranquilidad". Además, ha confirmado la evacuación de Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila, mientras que permanecen confinados los municipios de Navaluenga y Cebreros.

Mañueco ha realizado un llamamiento a la población para que siga las indicaciones de las autoridades competentes, ya sean alcaldes, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local o voluntarios de Protección Civil, tanto en los casos de confinamiento como de evacuación. "Nuestra principal preocupación es la vida de los vecinos y la vida del operativo", ha recalcado.

Por último, el jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que la Junta ya trabaja en la recuperación de las zonas afectadas por el incendio.

"Trabajamos en la recuperación de aquello que hemos perdido para que todo vuelva a las mismas condiciones que había antes de que se produjera este incendio", ha asegurado.