Mañueco destaca el modelo de éxito de CyL y reivindica el legado histórico de la Comunidad en la construcción de España

Mañueco durante su intervención en los cursos de verano CEU-María Cristina. - UNIVERSIDAD CEU-MARÍA CRISTINA.

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la aportación histórica, cultural, humana y social de la Comunidad al conjunto de España, su contribución decisiva a la formación de la nación y su papel como nexo entre Europa y América, defendiendo un modelo de éxito basado en los servicios públicos, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

El máximo responsable del Ejecutivo castellanoleonés, quien ha participado hoy en el municipio madrileño de El Escorial en la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, titulados 'La Herencia Cultural de la Hispanidad'. ha aprovechado para ensalzar que Castilla y León ofrece la mejor educación de España según el Informe PISA, garantizando la gratuidad entre los 0 y 16 años y manteniendo escuelas rurales abiertas con solo tres alumnos. Asimismo, ha resaltado que la Comunidad cuenta con el tercer sistema de salud mejor valorado del país, la mayor dotación de helicópteros medicalizados de España y cirugía robótica en sus 11 áreas de salud. También ha situado a la autonomía como líder nacional en Servicios Sociales y segunda en Atención a la Dependencia.

En materia económica y laboral, el presidente ha subrayado que Castilla y León registra el mayor número de personas trabajando de su historia, con sectores de referencia como la automoción, la ciberseguridad o la biomedicina. Además, ha apuntado que es la región de Europa que más ha crecido en innovación entre 2018 y 2025 tras incrementar un 11 % su gasto interno en I+D , todo ello respaldado por una política fiscal que ha permitido contar con los impuestos más bajos de la historia de la Comunidad.

Respecto al patrimonio y la sostenibilidad, ha puesto en valor que la autonomía concentra más de la mitad de la riqueza histórica de España y posee nueve bienes Patrimonio Mundial de la UNESCO. Igualmente, ha subrayado el liderazgo en energías renovables, con una producción que casi duplica su propio consumo eléctrico, y ha puesto también en valor medidas sociales como el autobús gratuito en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por la Junta, una iniciativa de la que ya se benefician más de 800.000 personas.

Por último, Fernández Mañueco ha defendido la necesidad de valorar el legado de la Hispanidad frente a visiones que obvian la contribución histórica castellana y leonesa. En este sentido, ha ensalzado elementos universales como el español, los derechos humanos defendidos por la Escuela de Salamanca, la apuesta por el mestizaje y el papel de la Universidad de Salamanca como referente en Hispanoamérica, al tiempo que ha felicitado de que Castilla y León es una tierra que ha contribuido decisivamente a la construcción de España y de la comunidad hispana.