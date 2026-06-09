Mañueco destaca que el pacto entre PP y Vox demuestra generosidad, responsabilidad y capacidad de acuerdo

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado en su discurso de investidura que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PP y Vox ha demostrado "generosidad", "responsabilidad" y "capacidad de acuerdo".

El presidente en funciones ha expresado a Vox, y en concreto al portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, todo su "reconocimiento" por su "voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable" para la Comunidad, al tiempo que ha asegurado que, a pesar de ser "dos partidos distintos", ambas formaciones han sabido "hablar, negociar y buscar puntos de encuentro".

El candidato ha insistido en que el pacto ha reflejado "generosidad" porque se han sentado a negociar "sin traicionar" sus ideas, pero desde el convencimiento de que es necesario "ceder en algo para alcanzar acuerdos". Asimismo, el dirigente autonómico ha remarcado la "responsabilidad" de haber puesto los intereses de Castilla y León "por encima de los partidos y del mero cálculo político".

Respecto a la "capacidad de acuerdo", ha señalado que se han priorizado las ideas que unen a ambas fuerzas sobre las que las separan, por lo que ha considerado que es un motivo de felicitación por un resultado que "garantiza cuatro años de estabilidad".

Por último, Fernández Mañueco ha explicado que el proyecto apuesta por el futuro de la Comunidad desde la "libertad, la igualdad y la solidaridad", con una mejora de los servicios públicos como pilar de la cohesión social y ha reseñado las medidas para impulsar el crecimiento económico y el empleo con "impuestos bajos", el desarrollo rural, el apoyo a agricultores y ganaderos, y una administración "más eficaz, cercana, transparente" y con menos trámites burocráticos para "reforzar el papel de Castilla y León en España y en Europa".