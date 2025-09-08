Mañueco destaca la universalidad de Salamanca, que une "historia, cultura y alegría" en el día de su patrona

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la celebración de la patrona de Salamanca, Santa María de la Vega. - JCYL

SALAMANCA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la universalidad de Salamanca, que une "historia, cultura y alegría" en el día de su patrona, Santa María de la Vega.

Fernández Mañueco se ha expresado así en la red social 'X', en cuyo perfil (@alferma1) ha colgado un mensaje en el que desea felices fiestas a los vecinos de su ciudad natal, Salamanca, tras asistir a los actos de su patrona y al pregón a cargo de la investigadora y doctora Sara Cuadrado-Castaño, también salmantina.

"Los salmantinos celebramos a nuestra patrona Santa Maria de la Vega. Una ciudad universal que une historia, cultura y alegría", ha señalado el presidente del Ejecutivo autónomico.

Fernández Mañueco ha expresado el orgullo de que los salmantinos cuenten como pregonera con la doctora Sara Cuadrado, referente internacional en la lucha contra el cáncer, a la que considera "reflejo del talento y la proyección de Salamanca en el mundo".