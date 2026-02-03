Mañueco exhibe la 'pinza' verde y roja como muestra de que Vox es "muleta" del PSOE

El presidente del PP y candidato, Alfonso Fernández Mañueco - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección ha exhibido la 'pinza' verde y roja para evidenciar los "100 acuerdos" alcanzados en las Cortes entre Vox y PSOE y como muestra de que los de Abascal han actuado en la Comunidad durante la legislatura como "muleta" de los socialistas para "obstaculizar avances".

Mañueco ha lanzado este mensaje en un acto de precampaña electoral de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo en el que, en el escenario, se ha utilizado como atrezo dos pinzas verdes y rojas acompañadas de un panel en el que se detallaban las '100 resoluciones conjuntas de Vox y PSOE'. "Hay una realidad política, objetiva y documentada, durante esta legislatura, en las Cortes de Castilla y León, dos partidos que dicen ser incompatibles, han votado juntos en más de 100 ocasiones", han defendido el candidato.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que durante la última legislatura se ha evidenciado como estas dos fuerzas han "apretado en la misma dirección" con el objetivo de "obstruir", algo que, como ha señalado, no se ha hecho en los discursos pero sí en las votaciones donde Vox ha dejado "claro", a su juicio, "una cosa es el discurso nacional y otra muy distinta lo que se hace cuando hay que votar en las Cortes, cuando hay que decidir si se ayuda a una familia, a un autónomo, a un agricultor o a un estudiante", un punto en el que ha puesto como ejemplo el rechazo a la tramitación de los últimos Presupuestos autonómicos en la Cámara.

"En Castilla y León, VOX ha decidido votar con el PSOE cada vez que había que bloquear, esto tiene consecuencias para la educación, para la vivienda, para los mayores, para los jóvenes y para el mundo rural, el PSOE está encantado con Vox, ha sido su muleta esta legislatura para obstaculizar avances, a Sánchez le alegra cada voto de VOX", ha subrayado.

No obstante, el presidente del PP ha señalado que frente a la "coalición del ruido" como ha denominado a PSOE y Vox existe "otra forma de hace política" y es la de "gobernar, gestionar y cumplir". "Mientras otros se coordinan para bloquear, nosotros seguimos trabajando para que Castilla y León avance", ha reseñado.

Así, ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos conozcan la existencia de esta 'pinza' para que sepan diferenciar entre "quién bloquea y quién construye". "El objetivo es que los ciudadanos vean lo que pasa cuando se apagan los micros, cuando se enciende el panel de votaciones, aquí estamos todos convencidos y lo tenemos claro, no hay marketing", ha relatado.

"Esta tierra necesita serenidad, necesita responsabilidad y necesita certezas. Y en eso es en lo que vamos a seguir, menos ruido, menos teatro y más nueces", ha reseñado el presidente de los 'populares', quien ha reseñado que el PP presenta un proyecto de "futuro" con un equipo conformado en sus listas electorales "profesional, capaz y pegado al territorio".

Precisamente en cuanto a la elaboración de estas listas y a la no inclusión en las mismas de cuatro de sus diez consejeros, Fernández Mañueco ha señalado la formación de gobierno será "en otro momento". "Lo que sí puedo decir es que todos los miembros de mi gobierno cuentan con mi agradecimiento, todos los de ahora y los que han sido a lo largo de estos cuatro años cuentan con mi reconocimiento personal y político", ha concluido.