Mañueco exige que Martínez aclare si tuvo información "privilegiada" sobre investigación en Soria: "Me parece gravísimo"

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, aclare si recibió algún tipo de información "privilegiada" sobre la investigación que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Soria y que, inicialmente, llevo a la detención seis personas, entre ellas la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos.

Antes de participar en el acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Monasterio del Prado de Valladolid, el presidente ha reclamado explicaciones a Martínez después de que éste aclarara que conoció la intervención en el Consistorio, del que ha sido alcalde hasta el pasado abril, en la mañana del martes, día del registro, pese a la información difundida por algún medio de comunicación en la que se apuntaba a que el líder del PSOE autonómico supo de esta situación en la jornada del lunes.

"Me parece todavía mucho más grave que, desde algún ámbito del Gobierno de Sánchez, se haya dado información privilegiada y con antelación al líder del Partido Socialista en la oposición en Castilla y León, eso me parece gravísimo y se tienen que dar las explicaciones pertinentes", ha subrayado Fernández Mañueco.

Pese a esta situación, el presidente de la Junta ha insistido en su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia, no obstante ha considerado que los hechos que se investigan, en concreto presunto tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, son "extremadamente graves".

"Alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido, ha zanjado Fernández Mañueco.