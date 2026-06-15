Mañueco exige a su nuevo gobierno rigor, ejemplaridad, gestión eficaz y transparencia y llama a estar a pie de calle

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes a los integrantes de su nuevo gobierno, conformado por PP y Vox, que trabajen con rigor, ejemplaridad, gestión eficaz y transparencia y ha hecho un llamamiento expreso a que salgan de las "atalayas de los despachos" para estar "a pie de calle" en cada pueblo y cerca de las personas para dar soluciones a los problemas.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el presidente de la Junta en el acto de toma de posesión de los miembros de su nuevo gobierno a los que ha exigido también una "dedicación enérgica" en sus respectivas tareas para recordar que son servidores públicos de los que se requiere "entrega absoluta" para llevar a cabo "un contrato de legislatura" con los ciudadanos.

Sentido común y mucha pasión para mejorar las cosas son otras de las peticiones que ha realizado Fernández Mañueco a su nuevo equipo, formado por dos vicepresidentes, Carlos Pollán, de Vox, e Isabel Blanco, del PP, y por diez consejeros, siete del PP y tres de Vox, entre ellos el vicepresidente primero que tiene cartera, a diferencia de la primera.

Fernández Mañueco ha explicado que la configuración del nuevo gobierno parte del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox el pasado 3 de junio y se ha mostrado convencido de que se trata de un equipo "compacto, unido y cohesionado" que aportará estabilidad, progreso y futuro a Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha recordado a su nuevo equipo que el cumplimiento del deber impone sacrificios e, incluso, renuncias a la vida personal y se ha mostrado convencido de que valen la pena cuando se alcanza la meta perseguida con la satisfacción del trabajo bien hecho.

"No hay tarea más noble que servir a los ciudadanos", ha aseverado Fernández Mañueco en su mensaje a los nuevos miembros del gobierno en el que hay cinco caras nuevas, los tres consejeros de Vox (Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino) y dos consejeras del PP (Cristina Sanchidrián y María Pardo).

Por último, ha pedido a sus vicepresidentes y consejeros que trabajen para seguir llevando a Castilla y León por la senda del crecimiento y para afianzar los grandes servicios públicos y ser "una tierra a la vanguardia" mejor, más moderna y con más oportunidades. "Os deseo muchísima suerte, mucho éxito y mucho acierto en vuestros importantes cometidos", ha concluido Fernández Mañueco que se ha puesto a disposición de su nuevo gabinete.

Fernández Mañueco también ha tenido palabras de "agradecimiento infinito" a los consejeros que han salido de su gobierno (José Luis Sanz Merino, Gonzalo Santonja, Leticia García y Rocío Lucas) y a los que la Comunidad estará "agradecida" por su trabajo en los últimos cuatro años y ha felicitado a los nuevos por embarcarse en "un ilusionante proyecto llamado Castilla y León" que exige "total dedicación y un total compromiso" desde hoy.