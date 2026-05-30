Mañueco expresa su "orgullo, gratitud y apoyo" a las Fuerzas Armadas y agradece su "entrega y vocación"

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 17:34
Seguir en

   VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "orgullo, apoyo y gratitud" de la Comunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas que velan por la libertad y seguridad.

   A través de un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la "entrega y vocación" de los hombres y mujeres que sirven a España y ha subrayado el reconocimiento de Castilla y León a su labor.

   El líder autonómico ha acompañado su publicación con un mensaje difundido por la Casa Real relativo al acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas 2026.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado