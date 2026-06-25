Mañueco expresa su "solidaridad" con el pueblo venezolano y la disposición de CyL a colaborar en ayuda humanitaria

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "solidaridad" con el pueblo venezolano tras el "devastador" terremoto que ha golpeado al país, y ha señalado que la Comunidad estará "dispuesta a colaborar en las labores de ayuda humanitaria".

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el devastador terremoto que ha golpeado el país", ha escrito en una publicación en su perfil de la red social 'X', recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha enviado, asimismo, "un abrazo muy especial" a los miles de venezolanos que "han hecho de Castilla y León su hogar". "Compartimos vuestra preocupación", ha apostillado.

Igualmente, ha asegurado que Castilla y León "estará, como siempre, dispuesta a colaborar en las labores de ayuda humanitaria cuando sea necesario".