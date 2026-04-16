Mañueco expresa su tristeza por la muerte de María Caamaño, "ejemplo de superación, valentía y fuerza"

Mañueco con María Caamaño en la inauguración del 'Jardín de María', un espacio lúdico y educativo para niños en el Hospital de Salamanca - JCYL

SALAMANCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su tristeza por la muerte este jueves de María Caamaño, a los 13 años víctima de un Sarcoma de Ewing, y ha recordado que la salmantina, galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en la última edición, ha sido un "ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad".

"El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita", ha afirmado Fernández Mañueco a través de un mensaje en su cuenta personal en 'X' que acompañada de varias fotos con María Caamaño, en la entrega del Castilla y León de Valores Humanos y Sociales y en la inauguración del 'Jardín de María', un espacio lúdico y educativo para niños en el Hospital de Salamanca fruto del esfuerzo de la Fundación 'La Sonrisa de María'.

"María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado", ha concluido Fernández Mañueco en su mensaje en 'X'.