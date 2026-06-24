Mañueco felicita a Sergio de Larrea, seleccionado en la NBA, y destaca que el joven base es historia del deporte de CyL

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado al vallisoletano Sergio de Larrea, que ha sido seleccionado en el puesto 25 por Los Angeles Lakers, y ha destacado que el joven base ya es historia del deporte de Castilla y León.

Fernández Mañueco ha felicitado al deportista vallisoletano a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en la que se ha hecho eco de una información sobre la elección de Sergio de Larrea en el puesto 25 del Draft de la NBA.

"El vallisoletano, tras una temporada explosiva en @valenciabasket , ha sido elegido en primera ronda del Draft NBA y pone rumbo a los Mavericks", ha destacado el presidente de la Junta que ve al joven jugador de baloncesto como un ejemplo de "orgullo de Valladolid y de toda nuestra tierra".