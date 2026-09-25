Mañueco y Felipe VI inauguran el renovado Hospital Santa Bárbara de Soria, "uno de los mejores de España"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompaña al Rey Felipe VI, junto a otras autoridades, durante la inauguración del renovado Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. - CONCHA ORTEGA

SORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este viernes el renovado Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, tras una inversión superior a los cien millones de euros y del que ha destacado que es "uno de los mejores de España de su categoría".

Fernández Mañueco ha acompañado a Su Majestad el Rey, Felipe VI, durante el acto de inauguración del nuevo Hospital Universitario de la capital soriana y ha recorrido con él las plantas de Psiquiatría, Pediatría y la recién estrenada unidad de Radioterapia.

El mandatario castellanoleonés ha ensalzado la reforma que se ha realizado en este centro y que ha permitido "transformarlo en un hospital moderno, accesible y sostenible, con más prestaciones, mayor confort y tecnología de última generación". "Esta renovación, fruto de una inversión superior a los 100 millones de euros, es un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo autonómico por un sistema de salud de calidad y excelencia, reconocido entre los mejores de España", ha señalado durante su intervención.

Entre las nuevas prestaciones, Fernández Mañueco ha destacado la Unidad de Radioterapia, que evita desplazamientos y humaniza la atención a los pacientes oncológicos; así como los Hospitales de Día Médico, Oncohematológico y de Pediatría, y nuevas y modernas unidades como la de Diálisis.

TECNOLOGÍA

Mañueco ha recalcado que el Hospital Universitario Santa Bárbara dispone de tecnología sanitaria de vanguardia, con cirugía robótica multiespecialidad y un robot quirúrgico de Traumatología. Además, cuenta con cardio resonancia, TAC simulador espectral, un sistema de integración de imágenes de Oftalmología y un escáner digital para Anatomía Patológica, entre otros equipos de última generación.

Asimismo, Fernández Mañueco ha señalado que la Junta de Castilla y León ha ampliado los recursos de transporte sanitario en la provincia, entre los que se incluye un helicóptero sanitario con base en la localidad de Garray.

A esta mejora de prestaciones y recursos se suma el reconocimiento a la calidad asistencial, con la reciente renovación del sello EFQM 600+ de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, tras la evaluación del Club de Excelencia en Gestión, que la sitúa entre las 16 organizaciones sanitarias de España que cuentan con este nivel de excelencia.