Mañueco garantiza que con el PP "lo mejor está por llegar" frente a quienes "ven todo gris y quieren bronca"

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate de RTVCyL. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado en su primera intervención segundo debate electoral que su formación garantiza que "lo mejor está por llegar" para la Comunidad frente a quienes "lo ven todo gris" y sólo buscan la "bronca y el enfrentamiento".

El candidato 'popular' ha afirmado en este debate en CyLTV que se presenta a los comicios con el "orgullo" de lo conseguido en la Comunidad, un punto en el que ha destacado que actualmente hay "más gente trabajando que nunca" y que Castilla y León cuenta con los "mejores servicios públicos de España" junto a los impuestos "más bajos" de la historia de la autonomía.

En este sentido, Mañueco ha manifestado que afronta la cita electoral con la "ilusión" de lo que se puede conseguir en el futuro y ha subrayado que, frente a quienes "piensan en negativo", su candidatura tiene un "rumbo claro" basado en la creencia en el futuro de la tierra.

Finalmente, en su primer minuto en el debate, el presidente autonómico ha reiterado su objetivo de situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir".