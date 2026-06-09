Mañueco garantiza primeras matrículas universitarias gratis para 2026-2027 e insiste en una PAU "única"

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado en su discurso de investidura que desde el próximo curso académico la primera matrícula en las universidades públicas resultará gratuita para los alumnos empadronados en Castilla y León, al tiempo que ha insistido en su petición de una PAU "única" en todo el territorio nacional.

En concreto, el presidente en funciones ha calificado la implantación de esta medida, que se aplicará ya para el periodo 2026-2027, como "todo un hito" destinado a "dar más oportunidades" a los estudiantes en el ámbito de la universidad, donde ha prometido impulsar importantes avances a lo largo de la legislatura.

Fernández Mañueco ha asegurado que, en coordinación con las universidades públicas, la Junta impulsará el Plan de Infraestructuras Universitarias a través de la promoción de obras y edificios. El objetivo de estas actuaciones consistirá en albergar, entre otras finalidades, las nuevas facultades previstas para la Comunidad autónoma.

Asimismo, el dirigente autonómico ha insistido en que su Ejecutivo mantendrá la exigencia ante el Gobierno de España para el establecimiento de una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "única en todo el territorio nacional".

"Creemos en la igualdad y nuestros estudiantes merecen una prueba única, igual para todos, que les ayude a encauzar su futuro mejor preparados y todos con las mismas condiciones", ha aseverado el candidato a la reelección.

Por otra parte, el presidente en funciones ha manifestado el propósito de promover la "retención y la atracción" del talento mediante la firma de un gran programa orientado a los jóvenes con las principales empresas de Castilla y León, así como con el refuerzo de la Formación Profesional (FP) Dual.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Por último, Fernández Mañueco ha afirmado que la administración autonómica continuará con el impulso al deporte escolar, universitario y al deporte base en la región.

Para ello, ha anunciado el refuerzo de las infraestructuras deportivas destinadas a los deportistas de alto rendimiento y la promoción de grandes eventos como elementos de dinamización económica y turística, con la meta de convertir a Castilla y León en "destino referente de grandes acontecimientos deportivos".