Mañueco ironiza sobre el interés de Vox en las propuestas del PP sobre inmigración que sitúa lejos de prejuicios

Hierro invita al presidente de la Junta a afiliarse a Vox para que sea creíble ante sus votantes

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ironizado este martes sobre el interés del Grupo Parlamentario Vox respecto a las propuestas del Partido Popular, en alusión a la pregunta del portavoz del Grupo Vox, David Hierro, respecto a las medidas contra la inmigración ilegal que ha firmado el jefe del Ejecutivo y presidente autonómico del PP en la denominada 'Declaración de Murcia'.

"Me alegro de que le interesen las propuestas programáticas de mi partido a nivel nacional y que pueda dejar a un lado los prejuicios, también las posturas populistas, la demagogia y algo muy importante, las falsas verdades", ha ironizado Fernández Mañueco en su respuesta a Hierro al que ha vuelto a aclarar que a Castilla y León están llegando los mismos menores que cuando los de Santiago Abascal estaban en el Gobierno de Castilla y León.

"Ni más ni menos", ha apostillado Fernández Mañueco quien, tras recordar que la Junta ha recurrido el reparto de menores no acompañados del Gobierno de la nación, ha vuelto a garantizar que el Gobierno de Castilla y León va a cumplir la ley.

Fernández Mañueco ha tirado de ironía también para preguntar a los de Vox qué ha cambiado para que ataquen ahora a la Junta y al PP cuando antes de salir del Gobierno en julio de 2024 "aplaudían a rabiar" todas las intervenciones y ha vuelto a reprochar a los de Santiago Abascal que rompieran el pacto de Gobierno en Castilla y León por una orden de Madrid en lo que es una demostración, a su juicio, de que a las personas de Vox en Castilla y León "les queda demasiado grande la gestión".

"La diferencia es que le conocemos, esa es la diferencia, que a usted ahora ya le conocemos y a usted ya no le cree ni el cura de Villares señor Mañueco", ha respondido David Hierro que ha mostrado al presidente de la Junta una hoja de afiliación a Vox para que pueda ser creíble ante sus votantes, tras lo que ha reiterado que los de Santiago Abascal salieron de los gobiernos autonómicos porque cumplen su palabra. "Señor Mañeco, para que la gente le crea, lo que tiene que hacer usted y todos de su bancada es afiliarse a Vox", ha reiterado.

Hierro ha acusado a Fernández Mañueco de haber llegado a votar hasta en cinco veces en contra del punto 32 del acuerdo de Gobierno que suscribieron PP y Vox en el se comprometía a luchar contra la inmigración ilegal y contra la mafia y ha ironizado sobre que haya ido ahora a Murcia "en zapatillas marrones y pantalón azul" para firmar una serie de medidas contra las que ha votado en Castilla y León.

"Todos los días lo mismo, todos los días tiene que venir Vox a decirles que ustedes --el PSOE-- y ustedes --el PP-- son exactamente lo mismo, que mientras estos se ponían de chistorra hasta las orejas, a ustedes les salían las lechugas a la sombra de los molinos", ha reprochado por otro lado David Hierro a los dos partidos mayoritarios.