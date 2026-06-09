Mañueco liga la prioridad nacional al arraigo y dice que migrantes serán "bien recibidos" si contribuyen con su trabajo

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que con el principio de "prioridad nacional" se establecerá una "asignación justa" de los recursos públicos en función del "arraigo real" y serán así "bien recibidos" en la Comunidad los inmigrantes que "quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común".

En su discurso de investidura en las Cortes, ha desglosado el contenido de su propuesta de Gobierno, un contexto en el que ha precisado que el acuerdo suscrito con Vox recoge medidas "inspiradas" en el principio de prioridad nacional.

Así, ha indicado que ello conlleva "establecer una asignación justa" de los recursos públicos "en función del arraigo real y verificable" de sus beneficiarios con Castilla y León, y ha alejado este prinicpio de las "demagogias interesadas".

"Vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal efectiva y estable con Castilla y León", ha aseverado.

En esta línea, ha agregado que la aplicación de la prioridad nacional se hará en función de "tres estrictos criterios". El primero, tal y como ha continuado, serán "acatando de manera escrupulosa lo que dicen las leyes, la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico en definitiva".

El segundo criterio obedecerá a "prestar de manera general los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público", ha incidido.

Asimismo, otro requisito será "excluir cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en la Comunidad". "Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo"; ha defendido.

De este modo, Mañueco ha apuntado que Castilla y León tiene la inmigración "legal y ordenada" como una "fuente de progreso", por lo que, ha garantizado, "siempre serán siempre bien recibidos y tendrán apoyo cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad" de la Comunidad.

Por último, ha rechazado las políticas "fracasadas" del Gobierno de España en materia de inmigración, pues, a su juicio, "se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición dificultan avances sociales en este sentido".