Mañueco llama a "concentrar" el voto en el PP: "El voto que no sea para el PP será un éxito del socialismo"

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 10 marzo 2026 23:17
VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a "concentrar" el voto en su formación tras el segundo debate electoral, donde ha advertido de que "cualquier voto" o escaño que no sea para el PP supondrá un "éxito del socialismo" y de la "izquierda".

El candidato 'popular' ha afirmado que el debate ha permitido contrastar las "dos formas" de entender la campaña como son la de "la bronca y el bloqueo", que a su juicio representan Vox y el PSOE, frente a la de "las propuestas y el gobierno" que encabeza el PP.

En este sentido, ha subrayado su intención de conformar un "gobierno en solitario" a partir de los comicios del próximo domingo y ha manifestado que, pese a las "interrupciones e insidias" del debate, ha tenido la oportunidad de exponer su proyecto de futuro en materias como el campo, los autónomos, los mayores y la sanidad.

Según ha asegurado, su programa incluye medidas específicas para la economía, el empleo y el sector primario, especialmente en los jóvenes, así ha asegurado estar "muy satisfecho" tras el debate por haber podido explicar su modelo de gestión para Castilla y León.

