Mañueco manifiesta su compromiso con Monte la Reina, y ofrece servicio públicos y viviendas

TORO (ZAMORA), 9 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado el compromiso de los 'populares' con el proyecto del nuevo acuartelamiento de Monte la Reina y ha aseverado que contará con servicios públicos "de educación y sanidad" además de que se construirán vivienda para quienes tengan que residir en esta zona de Toro.

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco durante su intervención en una acto con simpatizantes, militantes y cargos del PP que se ha celebrado en la localidad zamorana de Toro, donde ha desgranado las propuestas de los 'populares' en materia de Sanidad, Educación, vivienda, juventud, desarrollo rural o fiscalidad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha manifestado "el compromiso del gobierno de Castilla y León y del PP" con Toro, con la provincia de Zamora y con Monte la Reina. "Estuvimos siempre, estamos ahora y estaremos en el futuro", ha asegurado el candidato a la reelección por el Partido Popular.

En este sentido, Fernández Mañueco ha dejado claro que "nadie podrá decir que el Partido Popular no ha estado con Monte la Reina, nadie lo podrá decir".

